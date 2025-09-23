Vasaros atgarsiai iš Užuguosčio: jubiliejinė stovykla paminėjo 100 metų kaimo karybos istoriją

Šią vasarą Užuguostyje – mažame Prienų rajono kaimelyje – jau dešimtą vasarą skambėjo vaikų balsai, kūrybinės idėjos, pilietiškumo iniciatyvos ir buvo paminėtos garbingos karybos tradicijos. Vaikų ir jaunimo stovykla „Vasara Užuguostyje“, išaugusi iš jaunųjų žurnalistų iniciatyvos ir išsiplėtusi į dvi kryptis: kūrybą ir karybą, šiemet simboliškai atkūrė jaunųjų žurnalistų grupę ir prieš šimtą metų Užuguostyje veikusį šaulių būrį.
Šiemet stovyklos pradžia buvo pažymėta dviem svarbiomis sukaktimis – 10 metų nuo stovyklos pradžios ir 100 metų nuo Užuguosčio šaulių būrio įkūrimo. Šia proga stovyklos atidaryme dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės vadas Vytautas Žymančius bei Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, kurie pasveikino dalyvius, linkėjo įkvėpimo, bendrystės ir ištvermės.
Atidarymo metu buvo atiduota pagarba Lietuvos trispalvei, iškeltos Lietuvos šaulių sąjungos bei stovyklos vėliavos, o stovyklautojai turėjo progą išgirsti apie Užuguosčio bendruomenės ir šaulių istoriją, kuri siekia nepriklausomos Lietuvos ištakas.
Šios reikšmingos sukakties proga stovykla subūrė iš Užuguosčio kilusius Lietuvos šaulių sąjungos narius į specialią diskusiją apie šaulystę, patriotiškumą ir tarnystę Tėvynės labui. Diskusijoje dalyvavo iš Užuguosčio kilę šauliai Eimantas Šalomskas, Gintautas Sodaitis, Silvija Jurgelevičienė ir Jolita Mažeikienė. Pokalbyje taip pat dalyvavo Prienų šaulių 206 kuopos vadas Paulius Žiūkas, kuris pasidžiaugė augančia civilių motyvacija tapti šauliais ir tokiomis Užuguostyje vykstančiomis iniciatyvomis, kurios įkvepia rinktis tarnystę Tėvynės labui.
Taip pat buvo prisiminta Užuguosčio šaulių istorija, tradicijos – viena jų atkartota šiais metais. Yra išlikusių pasakojimų apie tai, kad šauliai Užuguostyje po senu ąžuolu yra užkasę butelį su savo būrio priesaika. Nors senojo ąžuolo jau seniai nebėra, o ir tiksli vieta nėra žinoma, šiemet iš Užuguosčio kilę šauliai inicijavo naujos laiko kapsulės užkasimą – specialiame laiške ateities kartoms buvo surašyta žinoma Užuguosčio karybos istorija nuo 1925 m. įkurto ir dešimt metų veikusio Užuguosčio šaulių būrio iki šių dienų, kai Užuguostyje jau dešimt metų organizuojama karybos ir kūrybos stovykla. Šis simbolinis paminėjimas vyko stovyklos baigiamąją dieną, kurios metu buvo organizuotas atviras renginys bendruomenei, stovyklos dalyvių pasirodymai bei tradicinis kinas po žvaigždėtu Užuguosčio dangumi.
Tarp reikšmingų šių metų akcentų – atkurtas jaunųjų žurnalistų būrelis, nuo kurio viskas ir prasidėjo prieš dešimtmetį. Grupė aktyviai dirbo visos stovyklos metu: kasdien kūrė specialią stovyklos tinklalaidę, ėmė interviu iš stovyklos dalyvių, vadovų ir svečių, o stovyklos pabaigoje pristatė per savaitę sukurtą trumpametražinį filmą apie neveikiančios Užuguosčio mokyklos pastato mistinę istoriją.
Šių metų stovykloje dalyvavo daugiau nei 100 vaikų, kurie visą savaitę aktyviai įsitraukė į veiklas dviejose pagrindinėse grupėse – kūrybos ir karybos.
Kūrybos grupę šiemet vedė atlikėja ir dainavimo mokytoja Donata Virbilaitė, kurios vadovaujami stovyklautojai per trumpą laiką sukūrė ir pristatė specialų stovyklos miuziklą „Spalvota vasara“. Tai tapo ne tik kūrybiniu iššūkiu, bet ir stipriu bendrystės patyrimu, įtraukiančiu visą stovyklos bendruomenę.
Tuo tarpu karybos grupės užsiėmimus jau ne pirmus metus organizuoja Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus instruktoriai ir kadetai. Jų dėka dalyviai susipažįsta su pilietinio pasipriešinimo pagrindais, karybos technikomis, išmoksta veikti komandoje ir ugdyti atsakomybę.
Stovyklos metu apsilankė ir išskirtiniai svečiai – Lietuvos kariuomenės Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės kariai bei krašto apsaugos savanoriai, kurie stovyklautojams pristatė šiuolaikinę gynybos sistemą ir pasidalino savo patirtimi. Taip pat atskiras susitikimas vyko su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atstovais, kurie, kaip ir kasmet, papasakojo apie greta Užuguosčio veikiančio radiolokacinio posto darbą.
Stovykloje taip pat apsilankė Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, su kuriuo aptartas buvusios mokyklos pastato likimas, savivaldybės ketinimai ieškoti investuotojo ir noras įveiklinti patalpas. Stovyklos dalyviai su meru pasidalino keliomis idėjomis, viena jų – kurti stovyklų bazę tam, kad Užuguostyje vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos vyktų visą vasarą. Tam yra tinkama ir vietovės lokacija (tarp Vilniaus ir Kauno), ir infrastruktūra, ir turimas įdirbis, ką būtų galima perduoti investuotojui.
Stovykla yra nekomercinė, skirta Užuguosčio krašto ir kraštiečių vaikams iš visos Lietuvos bei užsienio. Jos veiklas finansuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Prienų rajono savivaldybė. Nuolatiniai partneriai – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Užuguosčio biblioteka ir Stakliškių seniūnija. Stovyklą organizuoja Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas.
Stovyklos sėkmę kasmet užtikrina ir sutelktinis bendruomenės indėlis – tėvai, vietos gyventojai aktyviai prisideda maisto produktais, o šiemet stovyklautojus ypač nudžiugino bulvinių blynų vakarienė, kai lauko virtuvėje blynus kepė patys ūkininkai – su šypsena, rūpesčiu ir nuoširdžiu bendravimu.
