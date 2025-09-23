Kiekvieni metai diktuoja savus iššūkius

Prienų ūkininkų sąjunga kartu su rėmėjais jau 32 kartą pakvietė rajono ūkininkus dalyvauti tradiciniame „Metų ūkio“ konkurse.
Jau antrą kartą organizuojamas ir mažųjų ūkininkų fotografijų konkursas. Šiemet jau pakviesti įsiamžinti ir su savo augintiniais ar ūkyje auginamais gyvūnais.
„Metų ūkis 2025“ vertinimo komisijos nariai lankėsi septyniuose ūkiuose. Visi jie skirtingi pagal savo dydį ar ūkininkavimo krypčių pasirinkimą, bet visus juos vienija ir bendras bruožas – juose šeimininkaujantys ūkininkai tiki savo darbo prasmingumu ir svarba. Nežiūrint to, kad šiandien žemdirbiai yra priklausomi ne tik nuo gamtos, bet ir valdžios požiūrio bei priimamų sprendimų. Žinoma, besilankydami ūkiuose kalbėjomės ir apie problemas bei iššūkius, bet konkurso dalyviai noriai dalinosi ir savo mintimis apie planuojamus darbus ir naujovių diegimą.
Džiugina ir tai, kad vieni konkurso dalyvių ūkininkauja tėvų ar senelių žemėje, kiti į gimtas vietas ar mūsų kraštą grįžo po dešimtmečio, pragyvento Anglijoje, Švedijoje ar net tolimoje Australijoje.
Maloniai nuteikė ir jaukūs, gražiai sutvarkyti, įvairiais medeliais ir gėlėmis apsodinti sodybų kiemai, tvarkingai surikiuota technika bei kylantys nauji statiniai.
Ūkininkas iš pašaukimo…
Kai Juodaviškių kaime, Jiezno seniūnijoje, augalininkystės ūkyje besitvarkantis Vytautas Raižys, palikęs darbą Alytuje, prisijungė prie ūkininkaujančio tėvo Vytauto, Raižių ūkyje dar dominavo melžiamų karvių ferma. Kvalifikuoto elektros inžinieriaus specialybė labai pravertė tuomet, kai vyresnysis Vytautas nusprendė fermą modernizuoti, melžimą perleidžiant robotams.
Prieš dešimtmetį įkūręs savo augalininkystės ūkį, kai reikėjo ir kol buvo karvės, talkino ir fermoje, bet dabar abu – tėvas ir sūnus Raižiai – jau dalinasi tik augalininkystės ūkių rūpesčiais. Abu jie dirba apie 240 ha žemės. Jaunesniojo Vytauto valdos – per 60 ha. Juose auga kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos, rapsai, pupos, ūkyje yra taikomos modernios technologijos, atliekami
žemės tyrimai, tariamasi su Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais.
Savo ūkyje V. Raižys taiko sėjomainą, pasėliams tręšti renkasi tinkamiausias trąšas, bet jų beria saikingai, yra pasirinkęs beariminę žemės dirbimo technologiją. Ūkio technikos kieme – visa reikalinga technika. Žemei dirbti, derliui nuimti technikos turi užtektinai. Jos užtenka visiems darbams abiejuose ūkiuose. Kai reikia, tėvas ir sūnus vienas kitam ateina į pagalbą. Modernesnę techniką, žinoma, vairuoja jaunesnysis Vytautas. Paskutinis technikos kiemo papildymas – pasinaudojant parama įsigyta barstyklė.
Nors šie metai žemdirbiams ir buvo sudėtingi, ypač derliaus nuėmimo metu, bet Vytautas džiaugiasi, kad nenuvylė rapsai – vieni jų laukai kompensavo kituose byrėjusį prastesnį derlių. Vidurkis – apie 2,2 tonos iš hektaro. Pasak ūkininko, gerai būtų, kad tik kaina būtų palankesnė.
…Taigi kiekvieni metai ūkininkams diktuoja savo sąlygas, prie kurių jie priversti derinti ir savo darbo planus, bet Vytautas Raižys nesigaili, kad metęs darbą Norvegijoje, paragavęs emigranto duonos, sugrįžo į tėčio ūkį tęsti
ūkininkavimo tradicijas, derinti perimtą patirtį ir diegti pažangesnius darbo metodus.
Vytauto šeimos namai – Alytuje, bet jis sako, kad atvažiuoti į ūkį iš Alytaus jam užtrunka greičiau, nei tuomet, kai mokėsi Kauno universitete ir tekdavo važinėti iš vieno miesto krašto į kitą.
Vytautas su žmona Deimante augina du sūnus. Mažajam jau labai rūpi traktoriai, didelis džiaugsmas įsiropšti į traktoriaus kabiną. Jis turi ir savo technikos kiemą. Prie jo nusifotografavęs jis dalyvauja ir mažųjų ūkininkų nuotraukų konkurse.
