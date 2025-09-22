Šokėjų koncertinė kelionė Bulgarijoje

22 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Jievaras“, vadovaujamas Rasos Norvilienės, šiltojo rugsėjo pradžioje su neblėstančia energija, puikia nuotaika ir dideliu noru šokti vyko į Bulgarijoje, Varnoje, organizuotą įvairių tautų festivalį „Ethno rhythms 2025“.
Šis festivalis ypatingas tuo, kad jame susipynė įvairios kultūros, meno žanrai. Dalyvavo apie 900 atlikėjų iš devynių pasaulio šalių. Lietuvai atstovavo Birštono „Jievaro“, Šilutės „Aukštumalos“ ir Marijampolės „Sidabros“ šokėjai bei „Smiltatės“ dainininkės iš Nidos. Patyrėme ypatingą jausmą, kad esame lietuviai, ir mums visi ploja šokant lietuviškus šokius, bet dar svarbiau – bendrystė ir draugystė. Dalyvavimas tokiame festivalyje – tai didelė atsakomybė, nes mes pasauliui įdomūs savo kultūra, mūsų tradicijomis.
Bulgarija mūsų šaliai svarbi ir tuo, kad ten savo širdies dalį paliko ir Jonas Basanavičius, o širdį labai glostė tai, kad apie jį, kaip ypatingą žmogų, su didžiausia pagarba kalba bulgarai.
Tai buvo nuostabus laikas kartu, nedingo šypsenos veiduose.
Džiaugiamės, kad šokame kartu!
„Jievaro“ informacija

