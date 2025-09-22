Mažųjų atradimai bulvių lauke

22 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prieš prasidedant lietingiems rudens orams, Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinukai leidosi į netradicinę ugdomąją veiklą po atviru dangumi – atradimų kupiną bulviakasį.
Šiltai priimti „Giliuko“ darželio kaimynų Zitos ir Vyto Simonaičių daržovių lauke, vaikai patys rinko bulves, dėjo į pintines ir pylė į maišus bei mažo traktoriuko priekabą. Ši patirtis padėjo mažiesiems pajusti, kad bendromis jėgomis didelius darbus įveikti galima greičiau, lengviau ir smagiau. Be to, bulviakasis vaikams atvėrė ir platų gamtos pasaulį – jie smalsiai stebėjo sutiktus vabalus bei kitus gyvūnėlius, atrasdami, kiek daug gyvybės slypi dirvoje ir žolėje.
Kaimynų draugiškumas tapo gražiu pavyzdžiu, kokia svarbi yra stipri ir vieninga bendruomenė. Šilti santykiai su šalia gyvenančiais žmonėmis kuria pasitikėjimą, saugumo jausmą ir bendrystę, kurią verta branginti.
Patyriminės veiklos, tokios, kaip bulviakasis, žygiai ar edukacinės išvykos, praturtina kasdienį ugdymo procesą. Jos ugdo vaikų smalsumą, atsakomybę ir pagarbą gamtai, taip pat yra neatsiejamos nuo „Giliuko“, kaip gamtai draugiško darželio, krypties.
Julija Gradeckienė
Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

