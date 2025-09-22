Darželiai pradeda įgyvendinti naujas programas

Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigos pradėjo dirbti pagal naujas programas. Programos sukurtos remiantis 2023 m. atnaujintomis Ikimokyklinio ugdymo gairėmis.
„Nauja tai, kad programos daug lankstesnės. Pavyzdžiui, darželis prie miško gali daugiau veiklų planuoti gamtoje, o miesto darželis – daugiau orientuotis į edukaciją muziejuose, teatruose, bibliotekose“, – pokyčius pakomentavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Atnaujintos gairės taip pat akcentuoja glaudesnį tėvų bendradarbiavimą su pedagogais ir visuminį požiūrį į vaiką. „Tai reiškia, kad rūpinamasi ne tik žiniomis, bet ir emocijomis, bendradarbiavimu, judėjimu, kūryba. Šalia raidžių ar skaičių pažinimui darželyje tiek pat dėmesio skiriama STEAM ugdymui, šokiams, pasakoms, sportui, dailės darbeliams“, – paaiškino J. Navickaitė. Pakeistos gairės akcentuoja ir įtrauktį. „Darželiuose auga labai įvairūs vaikai – skirtingų gebėjimų, kalbų, kultūrinės aplinkos, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Ankstesnės gairės mažai kalbėjo apie įtrauktį <…>. Naujosios padeda užtikrinti, kad kiekvienas vaikas jaustųsi laukiamas, galėtų dalyvauti veikloje pagal savo galias ir kartu patirtų sėkmę“, – teigė J. Navickaitė.
Rengdami programas mokytojai galėjo naudotis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis rekomendacijomis. „Vyko projekto „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ mokymai, juose dalyvavo mūsų rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojai, direktorių pavaduotojai ugdymui, Švietimo ir sporto skyriaus, Švietimo pagalbos tarnybos atstovai. Džiugu, kad dalyvaujančiųjų buvo 75 proc. nuo bendro darbuotojų skaičiaus – daugiau nei šalies vidurkis (68,2 proc.)“, – pabrėžė Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė. Vaikų pažanga vertinama pagal 18 pasiekimų sričių, kiekvienoje iš jų vaikas vertinamas pagal šešis žingsnius. Išsamus vertinimas pagal visas sritis atliekamas du kartus per metus. „Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys nacionaliniai dokumentai buvo patvirtinti beveik prieš 20 metų, paskutinis jų keitimas atliktas maždaug prieš aštuonerius metus, todėl natūralu, kad jau reikėjo atnaujinimo“, – pokyčius pakomentavo R. Pavlavičienė.
„Kiekvieno vaiko raida ir ugdymasis pasižymi unikaliais bruožais, todėl tikime, jog kiekvienas vaikas yra unikalus, labai kūrybiškas ir jo potencialas turi būti atrastas kuo ankstesniame amžiuje tolimesniam jo tobulėjimui“, – pasakojo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Aleškevičienė. Darželyje naudojamos tokios ugdymo strategijos kaip žaidimai, spontaniškas vaikų idėjų įgyvendinimas, aktyvus tyrinėjimas, dialogiškas bendradarbiavimas, išvykos, ekskursijos, projektai, skatinantys fizinį aktyvumą. „Kiekvienas vaikas aktyviai mokosi, daugelį dalykų atranda pats, savu būdu ir laiku“, – pridūrė V. Aleškevičienė. Programoje atsižvelgiama į vaiko poreikius. „Tėvai, globėjai – svarbiausi vaikų ugdytojai. <…> Tėvai skatinami aktyviai įsitraukti į ugdymo procesą, teikti siūlymus, būti lygiaverčiams partneriams“, – užsiminė V. Aleškevičienė.
„Pagrindinis tikslas – kad vaiko ugdymas būtų kokybiškas. Kokybė čia suprantama ne kaip dokumentų ar formalių reikalavimų įvykdymas, bet kaip gyvas procesas, kuriame vaikas jaučiasi saugus, įtrauktas ir patiria prasmingą vaikystę“, – pabrėžė J. Navickaitė.
Austė Kukankaitė
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-