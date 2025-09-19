Visos dienos kaip šventė!

Ak, tie nerimstantys Birštono „Bočiai“! Šeštadienį visą dieną smagiai iškylavę, dainavę, koncertavę Varėnos „Grybų šventėje“ pirmadienį jau rinkosi į „Miško šventę“ Alksniakiemyje.
– Reikia skubėti ir išnaudoti pragiedrėjusį dangų, nes spalio 1-ąją laukia Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos šventė, mūsų choro „Sidabrinė Gija“ 25-metis ir gydytojų „Džentelmenų kvarteto“ pasirodymas. Prisikvietėme svečių. Pabendrausime, padainuosime, pasidalinsime patirtimi, pašvęsime. Bus smagu! – pasakojo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Birštono bendrijai jau 21-erius metus vadovaujanti Julija Barutienė.
Smagu buvo ir antrus metus rengiamoje „Miško šventėje“, į kurią suėjo, suvažiavo, ar keltu atplaukė per pusšimtis dalyvių. Šventė prasidėjo sporto varžybomis, kurioms vadovavo „Bočių“ valdybos narys Leonas Lynykas. Dėl nugalėtojų vardo susikovė trys komandos. Joms reikėjo įveikti greičio, tikslumo, vikrumo, vandens nešimo ir dar kitokias užduotis. Daugiausia taškų surinko pirma komanda, antra – džiaugėsi antrąja vieta ir trečia – trečiąja. Visos komandos buvo apdovanotos taurėmis, medaliais, o kapitonėms: Marytei Radzevičienei, Danutei Žitkuvienei ir Aldonai Gudauskienei dar įteikta po pagalvėlę, dešros „lazdą“ ir gardėsių.
Šventės kulminacija – Raimondo Mikėno išvirta sriuba „Miško pasaka“, prie kurios nusidriekė eilutė. Buvo gardi, gyrė ir dar kartojo. Pasmalsavau recepto.
– Esu Birštono medžiotojų klubo „Lokupis“ narys, tai įdėjau žvėrienos, bulvių morkų, kitų daržovių ir svarbiausia – daug daug meilės, – „Miško pasakos“ paslaptį atskleidė ponas Raimondas, kuris yra ir „Bočių“ valdybos narys.
Šventė baigėsi pagal Salomėjos Nėries eiles Benjamino Gorbulskio sukurta daina „Mūsų dienos kaip šventė“. Taip prisiminė ir pagerbė kompozitorių, kuriam šiemet būtų 100-as.
Ir tikrai, žvelgiant į žvalius, kupinus energijos, sumanymų, nerimstančius, besišypsančius Birštono „ Bočius“, atrodo, kad jiems visos dienos kaip šventė. Beje, jie ne tik švenčia, bet ir tvarko kapines, užsiima kita veikla. Bet apie tai bus kalbama per artėjančią šventę. „Bočių“ bendrija vienija beveik 200 pensininkų. Jauniausiam – 65-eri, vyriausiam – per 90.
Žinojau, kad pensininkai gerai gyvena, bet kad taip gerai…
Onutė Valkauskienė
