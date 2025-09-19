Pasitarime aptarti aktualūs klausimai dėl šeimų ir vaikų gerovės

Rugsėjo 10 d. Birštono savivaldybėje vyko Birštono savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tarpinstitucinės grupės pasitarimas. Jame dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemeras Vytas Kederys, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė, taip pat Savivaldybės administracijos skyrių, VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato, BĮ Nemajūnų dienos centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Birštono gimnazijos, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro atstovai. Pasitarimą organizavo ir vedė grupės vadovė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Danutė Kacevičiūtė.
Susitikimo pradžioje paminėta Pasaulinė savižudybių prevencijos diena ir jos svarba, primenant būtinybę kalbėti emocinės sveikatos tema, stiprinti pagalbą ir palaikymą. „Kiekvienas iš mūsų gali būti pokyčio dalimi – kurti supratingą, palaikančią aplinką, kurioje žmonės  drąsiau kalba apie savo emocinę sveikatą. Kartais užtenka paprasto, nuoširdaus pokalbio, kad žmogus pasijustų ne vienas. Skirkime laiko išklausyti. Būkime šalia tų, kuriems sunku. Priminkime, kad pagalba visada yra pasiekiama,“ – kalbėjo Birštono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Danutė Kacevičiūtė.
Pasitarimo metu buvo aptarti įvairūs šeimų ir vaikų gerovei aktualūs klausimai, o jis pradėtas nuo Birštono savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tarpinstitucinės grupės narių konfidencialumo pasižadėjimo pasirašymo. Vėliau pereita prie diskusijų siekiant stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaiko gerovės srityje. Pasitarimo dalyviai diskutavo apie paslaugų ir gydymo prieinamumą vaikams, eksperimentuojantiems su psichoaktyviosiomis medžiagomis ar susiduriantiems su priklausomybės ligomis, taip pat apie švietimo pagalbos, socialinių bei sveikatos priežiūros paslaugų plėtros galimybes Birštono savivaldybėje. Daug dėmesio skirta ir ugdymo organizavimui tiems mokiniams, kuriems nustatyti elgesio ar emocijų sutrikimai, bei tinkamų poveikio priemonių taikymui netinkamai besielgiantiems mokiniams įgyvendinimo ir kitoms aktualioms temoms.
Šis pasitarimas dar kartą parodė, kad glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra būtinas siekiant užtikrinti vaikų saugumą, sveikatą ir palankią aplinką jų augimui bei šeimų gerovei Birštono savivaldybėje.
