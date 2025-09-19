Medžioklė – ne vien šūviai: Naujojoje Ūtoje susibūrė medžiotojų kartos

Šiek tiek apsiniaukusi šeštadienio popietė medžiotojų bendruomenės neišgąsdino. Aštuoni regiono medžiotojų būreliai susirinko Naujosios Ūtos seniūnijoje, kuri miško apsuptyje dalinosi bendromis istorijomis, gardžiais žvėrienos patiekalais ir aktyviai leido laiką.
Ne veltui medžiotojai bendrystę įvardina kaip vieną iš pagrindinių šios veiklos vertybių. Jaukiais miško takeliais atvykus į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Prienų skyriaus organizuojamą šventę, svečius iš karto pasitiko jau verdamų sriubų kvapas, vaišėmis nukloti stalai būrelių palapinėse ir smagus seniai nesimačiusių medžiotojų sukurtas šurmulys.
Šventės vedėjas, draugijos pirmininkas Edgaras Veingertneris susitikimą pradėjo padėkos žodžiais ir kiekvieno medžioklės būrelio pristatymu. Po garbės rato su būrelių vėliavomis buvo pristatytos veiklos. Renginio rėmėjų palapinėse dalyviai galėjo susipažinti su įvairiais medžioklei skirtais prietaisais, pabendrauti tarpusavyje, organizatoriai kvietė įsitraukti į jų suplanuotas rungtis.
Kiekvienas šventės dalyvis atrado ką veikti. Mažieji žaidė jiems paruoštose žaidimų aikštelėse, moterys virė skaniausias sriubas su stirniena, vyrai šnekučiavosi tarpusavyje ir domėjosi rėmėjų atsivežtais prietaisais, palengvinančiais medžioklę – naktinio matymo prietaisais, laikikliais, termovizoriniais priedais. Dalyviai galėjo pabendrauti ir su kviestiniais svečiais – Šaulių sąjungos, Valstybinės miškų urėdijos, Lietuvos Heiderjerų augintojų klubo ir kitų organizacijų atstovais, pakilnoti svarmenį bei atlikti protmūšio užduotis. Net ir tie, kurie rungtis stebėjo iš šono, dalyvius palaikė garsiais plojimais ir šūksniais.
Akivaizdu, kad pomėgis medžioti perduodamas iš kartos į kartą. Medžiotojai atvyko su žmonomis, anūkais, mažais vaikais ir paaugliais, kurie siekia tapti būsimais medžiotojais. „Kol kas nesu medžiotojas, tačiau siekiu gauti licenciją. Mano tėtis jau daugelį metų medžioja ir imasi mane kartu, tad iš jo ir atradau meilę šiai veiklai. Mes tikrai nesame žudikai, tačiau retiname populiaciją ir dirbame pagal mums išduotas licencijas“, – pasakojo medžiotoju svajojantis tapti Kristupas. Tokių, kaip Kristupas, buvo tikrai ne vienas. Šiuo metu Vilniuje gyvenantis studentas Tomas, nors ir nesiekiantis medžiotojo licencijos, susidomėjimą medžiokle perėmė iš savo senelio. „Mūsų šeimoje ši veikla yra labai vertinama. Nors pats nedrįsčiau į rankas imti ginklo, man patinka leisti laiką gamtoje su seneliu, mokytis iš jo pasakojimų ir ilgametės patirties“, – mintimis dalinosi jaunuolis.
Nesunku pastebėti, iš kur jaunosios kartos atstovai semiasi tokio požiūrio. „Medžioklė yra šventė. Didžiulė dovana medžioklės metu susitikti su tais, kurie mėgsta gamtą, vertina buvimą kartu. Medžioklė – tikrai nėra vien žvėries nušovimas, tai daug daugiau – pokalbiai, laikas su savimi, savo mintimis, gamta“, – apie mylimą hobį kalbėjo renginio organizatoriaus – būrelio „Šilas“ – narys Arvydas. Jam pritarė ir žmona Vitalija. „Mes esame kaip šeima. Kartu švenčiame visas šventes, dažnai susitinkame, kartu gaminame, palaikome vienas kitą. Jei bent vienas šeimoje yra medžiotojas, visa šeima į tai būna įtraukta“, – pasakojo moteris. Ji taip pat pridūrė, kad medžiotoju gali būti tikrai ne kiekvienas: „Vis tiek reikia praeiti tam tikrą filtrą, pajausti bendruomenę, susitapatinti su ja, suprasti, kas tau yra medžioklė.“
Vis tik ne vienas renginyje užkalbintas medžiotojas patvirtino – medžiotojų bendruomenė labai keičiasi. „Jaunoji karta atneša savų tradicijų, naujų gūsių. Manau, kad mes šiek tiek vienas nuo kito tolstame. Kad ir dabar renginyje dalyvauja vos aštuoni būreliai, o jų yra tikrai daug daugiau“, – pastebėjo Marijampolės rajono „Šlavantos“ būrelio atstovas Alius. Jo teigimu, jaunosios kartos atstovai vis labiau darosi individualistais, kurie nori greito proceso ir rezultato.
Tačiau net ir mažesnis dalyvių skaičius nuotaikos niekam nesugadino. Dienai įsibėgėjus ir pagrindinėms veikloms pasibaigus, į poilsiavietę atvyko ir rytinio šaudymo programos dalyviai. Organizatoriai Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko įsteigtais apdovanojimais apdovanojo visus rėmėjus, šiai organizacijai nusipelniusius žmones, gražiausius būrelių stendus, taikliausius medžiotojus.
Šventės dalyviai mėgavosi vietoje kepta garuojančia žvėriena, stirnienos sriuba bei klausėsi grupių „Kol kas“ ir „Evara“ koncertų.
Smiltė Pikaitė