Liaudies meistro darbai kalba už save

19 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 13 dieną Prienų amatų centre atidaryta liaudies meistro Antano Venslavičiaus (1939–2025) kūrybos – paveikslų, mažųjų skulptūrų, kryžių – paroda „Darbai kalbantys už save“. Jos pristatyme dalyvavo artimieji, Prienų ir Birštono savivaldybių vietos bendruomenių atstovai, muziejininkai, politikai.
Antanas Venslavičius gimė Šaltinėnų kaime, jo polinkis piešti išryškėjo dar vaikystėje, jis piešė peizažus, natiurmortus, portretus, o suaugęs ėmė drožinėti. Dirbo statybininku, vairuotoju, kol suprato, kad turi daryti tai, kas labiau traukia. Nuo 1982 m. pradėjo dirbti Kauno dailės medžio drožėjų gamybiniame kombinate „Dailė“. Kryžius, koplytstulpius, rūpintojėlius kūrė ir sovietmečiu, už tai ne kartą buvo perspėtas sovietinių aktyvistų.
Jo darbų vien Nemajūnų kapinėse yra apie dvidešimt, kiti išsibarstę po Birštono, Prienų, Punios apylinkes. Stambių darbų yra sukūręs apie šimtą. Dalyvavo keliuose tarptautiniuose medžio drožėjų simpoziumuose Lietuvoje ir Lenkijoje. Nuo 1984 m. surengtos kelios liaudies meistro darbų parodos. 2003 m. padarė dviejų tipiškų Nemajūnų kapinių kryžių kopijas.
Sūnus Arūnas parodos pristatyme kvietė atsiliepti gyventojus, namuose turinčius Antano Venslavičiaus darbų, šeima ketina išleisti liaudies meistro kūrinių albumą.
Paroda veiks iki šių metų spalio 17 d. VšĮ Meninė drožyba Amatų centre (Vilniaus g. 16, Prienai).
„Birštono versmių“ informacija

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *