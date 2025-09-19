Kasdieniai įpročiai lemia, kaip gyvensime ateityje…

Sveikata – svarbiausias dalykas mūsų gyvenime. Deja, kartais pamirštame, kad ja reikia rūpintis ne tik tada, kai susergame, bet ir kasdieniame gyvenime. Prienų rajono savivaldybė kartu su partneriais iš Lenkijos, Kentšyno savivaldybės, dalyvauja tarptautiniame projekte „Svarbiausia sveikata – sveikatos apsauga ir profilaktika po koronaviruso Lietuvoje ir Lenkijoje“. Projekto tikslas – stiprinti profilaktiką ir sveikatos raštingumą, ugdyti visuomenės sąmoningumą apie ligų prevencijos svarbą (ypač onkologijos srityje) bei skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje.
Profilaktika: maža pastanga, didelė nauda
Rugsėjo 15 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko baigiamasis projekto renginys – tarptautinė konferencija, kurioje kartu su partneriais iš Kentšyno savivaldybės aptartos projektinės veiklos, diskutuota vėžio prevencijos ir gyvenimo, kovojant su šia liga, klausimais.
Sveikindamas konferencijos dalyvius, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas atkreipė dėmesį į profilaktikos svarbą, kuri, mero teigimu, gali padėti išvengti rimtesnių pasekmių.
Projekto metu Prienuose įgyvendinta daug prasmingų veikų: buvo organizuojami įvairūs prevenciniai renginiai, pėsčiųjų žygiai, paskaitos, vyko mokomieji vizitai į Kentšyno savivaldybę. Įgyvendinant projektą, Prienų rajono gyventojai galėjo nemokamai išsitirti dėl įvairių vėžinių ligų. Anot Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatoriaus Virginijaus Slautos, šia galimybe pasinaudojo 313 (235 moterys ir 78 vyrai) gyventojų, iš jų 47 asmenims (34 moterims ir 13 vyrų) nustatytas bent vienas padidėjęs žymuo.
Anot V. Slautos, nors buvo planuota ištirti vienodą skaičių moterų ir vyrų, tyrime dalyvavusių vyrų skaičius tris kartus mažesnis nei moterų. Beje, kaip taikliai pastebėjo konferencijos vedėjas Tautvydas Vencius, ir tarp konferencijos dalyvių dominavo moterys. Tad, pasinaudodamas proga, vedėjas skatino moteris priminti savo vyrams apie prevencijos svarbą, o kitą kartą, įsikibus į parankę, palydėti į tyrimus.
„Vėžio iššūkiai – kaip juos įveikti?“
Projekto metu ir Prienų rajono, ir Kentšyno savivaldybėse daug dėmesio skirta vėžio profilaktikai, tad ir rugsėjo 15 dieną vykusios konferencijos tema buvo pasirinkta – „Vėžio iššūkiai – kaip juos įveikti?“ Konferencijos metu onkologė, chemoterapeutė Dainora Mačiulienė pastebėjo, jog Lietuvoje kasmet diagnozuojama beveik 18 tūkst. naujų vėžio atvejų, tačiau onkologinė liga neatsiranda per vieną dieną. Onkologės teigimu, sveikos gyvensenos principų būtina laikytis kasdien. Anot D. Mačiulienės, žmonės dažniausiai yra linkę viską nurašyti genetikai, tačiau genetika tik 10-15 proc. lemia sveikatos būklę, todėl ligos dažniausiai yra mūsų kasdienių sprendimų pasekmė. Pasak gydytojos, turime kontroliuoti, ką dedame į burną (ypač mažinti cukraus kiekį), išmokti valdyti stresą, kokybiškai išsimiegoti ir nepamiršti judėti.
Vėžys ar kita liga nesirenka žmonių nei pagal statusą, nei pagal amžių ar gyvenimo nuopelnus. Tačiau onkologinė liga ne visuomet reiškia gyvenimo pabaigą. Patarimais, kaip įveikti ligos baimę, išlaikyti gyvenimo kokybę ir atrasti stiprybės kasdienybėje, konferencijos metu dalijosi daugiau nei dešimtmetį IV stadijos onkologine liga sergantis Virginijus Šaulys.
„Vėžys – ne nuosprendis, labiau visuomenės stigma, kurią privalu laužyti ir suteikti viltį kiekvienam, kad iš tiesų šią ligą galima įveikti,“ – savo knygoje „Vėžys 24/7“, pristatytoje ir konferencijos dalyviams, rašo V. Šaulys. Ir tai – ne tušti žodžiai, mat knygos autorius V. Šaulys ir aktyvus sveikatinimo bei švietimo veiklų organizatorius. Jo iniciatyva Lietuvoje buvo pastatytas ir meno terapijos spektaklis „NenuGALĖTieji“, kuris parodytas ir Prienuose vykusios konferencijos metu.
Rimantė Jančauskaitė