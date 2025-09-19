Draugystės, geros nuotaikos ir įsimintinų įspūdžių šventė

Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Lietuvos Rotary bendruomenė buvo susitikusi XXIV Rotariadoje. Joje dalyvavo ir Birštono Rotary klubo nariai.
Sporto, labdaros ir kultūrinio renginio metu rotariečiai, šeimos nariai ir svečiai iš užsienio Rotary klubų susirungė net septyniolikoje skirtingų sporto rungčių. Aštuoniose iš jų varžėsi ir tik šių metų birželį inauguraciją šventę birštoniškiai. Debiutas buvo sėkmingas. Vilius Lazauskas buvo nepralenkiamas stalo teniso (vyrų 40–60 metų grupė) varžybose. Pirmąją vietą, žaisdamas kartu su Vilniaus šv. Kristoforo Rotary klubo atstovu, Vilius iškovojo ir dvejetų turnyre.
Martynas Miliauskas užėmė aukštą – šeštą – vietą pulo (vyrai iki 50 metų) rungtyje. Neblogai birštoniškiams sekėsi ir boulingo varžytuvėse, baudų mėtymų, smiginio bei kitose rungtyse. Tarp 72 klubų komandų Birštono Rotary klubo atstovai sporto varžybose užėmė 37 vietą.
Be sportinių varžybų, Rotariados metu vyko ir daugiau įvairių renginių, susitikimų. Kurhauze vykusio tradicinio Rotary tarpvalstybinių komitetų susitikimo metu buvo pasidalinta veiklos patirtimis, aptartos bendrų projektų galimybės. Pranešimus skaitė Lietuvos, Ukrainos, Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos Rotary lyderiai.
Šeštadienio rytą skaitlinga Lietuvos Rotary bendruomenė su klubų sportine šventine apranga, papuošimais, simbolika ir vėliavomis susibūrė į šventinę eiseną, nusitęsusią nuo Palangos tilto iki stadiono. Čia vyko Rotariados atidarymas, sportinės varžybos, seminarai bei kūrybinės veiklos. Seminarus „Deimantų paslaptys – kaip pažinti tikrą vertę?“ ir „Perlai – klasikos ir prabangos kodas“ vedė rotarietė, brangakmenių ekspertė Julija Gerlich. Seminarų klausytojai taip pat turėjo progą įsijungti į kūrybinę veiklą – laimės apyrankės su tikru deimantu vėrimą. Tai – apsaugos ir įkvėpimo simbolis, mažas papuošalas su didele prasme, tapęs ypatinga dovana sau, artimiesiems ir bičiuliams, broliams ir seserims rotariečiams. Kiekviena Rotariados metu suverta apyrankė tapo ne tik grožio ir prasmės simboliu, bet ir kilniu gestu. 50 proc. nuo surinktos sumos buvo skirta labdarai.
Šiemet Rotariada sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus, o kartu buvo pasiektas ir gražus paramos tikslas – surinkta 15 000 eurų Lietuvos paralimpiniam komitetui. Per šešerius bendradarbiavimo metus Rotary bendruomenė paralimpiniam judėjimui jau skyrė daugiau kaip 80 000 eurų.
Rotariadoje sulaukta ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovų bei olimpiečių, kurių buvimas renginiui suteikė dar daugiau bendrystės ir sportinės dvasios.
Uždarymo vakaro metu buvo pagerbtas Jonas Ohmanas, kuriam buvo įteiktas apdovanojimas Rotary Excellenc in Service to Humanity už nuolatinę, tvirtą pagalbą Ukrainai. Apdovanojimą įteikė Rotary 17–18 zonos direktorė Suzan Stenberg, o palydėjo rotarietės iš Ukrainos daina.
XXIV Rotariados uždarymo vakarą vainikavo Jessicos Shy koncertas.
Ramutė Šimukauskaitė