Atnaujino bendradarbiavimo sutartį su Keilos savivaldybe

19 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 11–13 d. Birštono savivaldybės delegacija lankėsi partnerių mieste Keiloje, Estijoje. Delegaciją sudarė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemeras Edvardas Citvaras ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
Vizito metu delegacija susitiko su Keilos savivaldybės vadovais, aplankė švietimo, kultūros ir sporto įstaigas. Birštono vadovams buvo pristatyti miesto infrastruktūros gerinimo, švietimo, kultūros, sporto bei kiti įgyvendinti projektai.
Svarbiausiu vizito akcentu tapo Birštono ir Keilos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties, pirmą kartą pasirašytos 1988 m., atnaujinimas. Sutarta dalytis patirtimi, skatinti gyventojų bendradarbiavimą, remti bendras kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo iniciatyvas, plėtoti turizmo ryšius bei stiprinti tarptautinį dialogą.
Birštono savivaldybės vadovai taip pat dalyvavo Keilos miesto šventės renginiuose, kuriuose pasirodė ir Birštono kultūros centro jaunuolių tautinių šokių kolektyvas „Kupolė“.
Keilos savivaldybės nuotrauka

