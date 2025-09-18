Kai miškai „dainuoja“ – tauriųjų elnių ruja artėja prie kulminacijos

Šiuo metu šalies miškai skamba nuo neįprastų garsų – prasidėjo tauriųjų elnių ruja, kuomet šie savo baubimu kviečia pateles poruotis. Valstybinių miškų urėdija (VMU) kviečia visuomenę kartu su miškininkais patirti šį ypatingą gamtos reiškinį – tai ne tik galimybė išgirsti baubiančius elnius, o taip pat ir praleisti laiką gamtoje.
Miškininko dienos proga – nepaprasta patirtis
Paprastai elniai baubti pradeda rugpjūtį ir liaujasi sulig spalio pradžia, tačiau intensyviausiai tuoktuvių „dainas“ traukia rugsėjo mėnesio antroje pusėje.
Būtent šiuo laiku VMU, minėdama savo profesinę šventę – Miškininko dieną, organizuoja nemokamas ekskursijas, skirtas savo ausimis išgirsti šį išskirtinį gamtos reiškinį.
Patyrę miškininkai ekskursijos dalyvius nuves į vietas, kur ne tik girdėsite, tačiau galbūt ir pamatysite baubiantį patiną ir aplink jį susitelkusias pateles.
Ieškoti elnių vieniems – nesaugu
Ieškoti riaumojančių elnių kartu su miškininkais yra kur kas saugiau nei savarankiškai, nes elniai rujos metu yra labai jautrūs, todėl gali elgtis neprognozuojamai.
Klaidžioti po mišką be lydinčio specialisto nepatartina ir dėl to, kad užklydus į tauriųjų raguočių rujos vietą, sutrukdoma jų ramybė ir elniai būna priversti iš šios vietos pasitraukti.
VMU organizuojamų ekskursijų metu elnių baubimo klausomasi per atstumą, mat galingi jų balsai yra girdimi šimtus metrų.
Ruja pakeičia elnių elgseną
Įprastai taurusis elnias vengia žmonių ir yra ypatingai atsargus – vos pajutęs netoliese esantį žmogų, kaip mat pasišalina. Tačiau atėjusiu rujos laikotarpiui, elnių patinų elgesys labai pasikeičia. Stipriausieji patinai nebesislapsto, išsirenka teritoriją, kurią ima žymėti ragais, laužydami medelius ir šakas, po savęs palikdami stiprų kvapą. Jų skleidžiamas intensyvus riaumojimas skirtas grasinti konkurentus ir vilioti pateles.
Patelės tuo metu elgiasi ypač atsargiai – jos saugo patiną ir jis galėtų toliau visą dėmesį skirti kovai su varžovais bei giminės pratęsimui.
Rujos laikotarpiu patinai beveik neėda, tad netenka nemažai kūno svorio. Geriausiai įmitęs ir didžiausiais ragais pasipuošęs patinas sulaukia didžiausio patelių dėmesio.
Renginių – gausybė
Miškininko dienos proga visą rugsėjo mėnesį VMI ruošia daugiau nei 30 įvairių veiklų, kurios vyks visuose 25 VMU regioniniuose padaliniuose. Miškininkų organizuojami renginiai leis iš arčiau pažinti miškininkystės pasaulį, saugomas gamtos vertybes bei miškų teikiamą naudą. Elnių baubimo šiemet galite pasiklausyti Anykščių, Jurbarko, Kuršėnų, Mažeikių, Panevėžio ir Šilutės regioniniuose padaliniuose.
Visi renginiai nemokami. Registracija į juos vyksta adresu: https://registracija.vmu.lt/ .
Miškininko diena švenčiama kasmet rugsėjo mėnesio trečiąjį šeštadienį. Šiais metais tai rugsėjo 20 d.