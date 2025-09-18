Apleisti sklypai Prienų rajone: savininkus surasti yra sudėtinga

18 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2025 m. rugpjūčio 20 d. atnaujintas Prienų rajono nenaudojamų, apleistų sklypų sąrašas. Kalbintų pašnekovų teigimu, susisiekti ir derintis su apleistų sklypų savininkais yra keblu.
„Apleistų sklypų savininkai dažnai paprasčiausiai nerandami – kas yra registruose, tuo naudojamės. Pavyzdžiui, jeigu Anglijoj gyvena savininkas, neturim galimybių jo suieškoti“, – apie iššūkius pasakojo Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius. Pašnekovas pridūrė, kad bandoma atkreipti sklypų savininkų dėmesį jiems keliant žemės mokestį. „Aišku, jeigu sklypas apie 15 arų, tas mokestis nėra žymus – tik keliasdešimt eurų“, – teigė A. Aliukevičius.
Prienų r. savivaldybės vicemerės Laimutės Jančiukienės paklausus apie „Revuonos“ viešbučio Prienuose padėtį, ji atsakė, kad sklypo savininkas nesiima veiksmų, jog pastatas būtų sutvarkytas. „Pirkėjas, eilinį kartą sulaukęs, sakykim, baudos už apleistą pastatą, buvo ėmęsis veiksmų, ir ten vyko tvarkymo darbai, bet, žinote, tai yra privati teritorija, negaliu pasakyti, ką jis padarė, tačiau kai kuriuos langus ten užkalė, kita, bet kad tai vestų link to, ko mes norėtumėm, tai kol kas tokių požymių neturime,“ – apibūdino situaciją L. Jančiukienė.
Balbieriškio seniūnės Sigitos Ražanskienės teigimu, dažniausiai apleistų sklypų savininkai yra nevietiniai gyventojai, užsieniečiai, užsienio firmos savininkai, kuriuos surasti yra sudėtinga. „Jie savo turtą palikę likimo valiai“, – apleistų sklypų padėtį komentuoja S. Ražanskienė.
Seniūnė pabrėžė, kad per 2024 m. Balbieriškio seniūnijoje iš viso buvo nugriauti trys apleisti statiniai, kurie buvo Mackiuose, Balbieriškyje, Žagariuose.
„Vienus sutvarkius, naujų atsiranda. Pavyzdžiui, buvo nupirktas buvusio pašto pastatas – kol kas jokių veiklų nėra, raginom skambučiais žolę pjauti, aiškinom, kad tai yra miestelio centras“, – apie kylančius iššūkius užsiminė S. Ražanskienė.
Pašnekovė davė dar vieną pavyzdį – Balbieriškyje esančią buvusią pagrindinę mokyklą. „Dar 2006 m. buvo savininkas, esu girdėjusi, kad planavo įvairias veiklas. 2008 m., kai vyko krizė, taip ir liko viskas. <…> Dabartinė situacija – problema. Savininkė dabar yra užsienio įmonė, surasti mums nepavyksta“, – teigė S. Ražanskienė. Jos teigimu, yra ir kitokių atvejų. „Buvusi profesinė mokykla tai nėra labai apleista, vienoje dalyje yra įsikūrusi pagrindinė mokykla (ji tikrai neapleista), dalis yra savivaldybės nuosavybė, o pagrindinį mokymo korpusą nusipirko įmonė ir ten vykdo veiklą – aplinka pagerėjo“, – pasakojo S. Ražanskienė.
Prienų r. savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis akcentavo, kad savininkams, kurie apleidžia savo sklypus, yra padidintas žemės mokestis. D. Dargužio teigimu, vyksta ir teisminiai procesai. „Ilgos procedūros, siekiant pripažinti pastatą bešeimininkiu, – jos gali užtrukti metus ir dvejus. Kai teismas pripažįsta pastatą bešeimininkiu, tik tada galima jį, pavyzdžiui, nugriauti, pardavinėti“, – akcentavo vicemeras.
Rugpjūčio 20 d. Prienų r. savivaldybės tarybos patvirtintame sąraše – 165 nenaudojami, apleisti sklypai.
Austė Kukankaitė

