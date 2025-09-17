Pristatyta knyga „Užkadrinis balsas“

Rugsėjo 3 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko poeto Arno Ališausko naujausios knygos „Užkadrinis balsas“ pristatymas. Į susitikimą su skaitytojais kartu su autoriumi atvyko ir leidėjas, leidyklos „Baziliskas“ atstovas Dominykas Norkūnas.
Vakaro svečiai pasirodė esą ne tik intelektualūs pašnekovai, bet ir nuoširdūs, šmaikštūs pasakotojai, su malonumu dalijęsi kūrybos užkulisiais, leidybos patirtimi bei savo požiūriu į šiandieninę literatūrą.
„Vos tik sulaukiau skambučio iš leidyklos dėl knygos, apsidžiaugiau ir nedvejojau – žinojau, kad noriu ją leisti būtent su „Bazilisku“, – atviravo poetas, džiaugdamasis abipusiu pasitikėjimu ir kūrybiniu bendradarbiavimu.
Vakaro metu Arnas Ališauskas skaitė savo kūrybą, dalijosi mintimis apie poetinį balsą, gyvenimo ironiją, eilėraščių pavidalus ir prasmės paieškas. Jis taip pat pasidalijo ir dar neskelbtais tekstais, atskleisdamas, kad poezija jam yra nuolatinė būsena, o ne tik leidybinis įvykis.
Jautriai ir su humoru poetas kalbėjo apie bičiulystę su poetu Rimvydu Stankevičiumi – anot jo, jų santykis grįstas nuolatiniu juoku, ginčais, kūrybinėmis provokacijomis. Tai, kas viešumoje dažnai atrodo rimta, pasak Ališausko, gimsta iš paprasto, gyvo bendravimo.
Kalbėdamas apie darbą televizijoje, rašant tekstus laidai „Dviračio šou“, autorius nusišypsojo:
„Tai – filologinės pratybos, kurios padeda palaikyti formą. Jei dėl mano darbo kažkas šyptelėjo ar pasijuto geriau – vadinasi, savo darbą padariau gerai. Todėl nejaučiu gėdos dėl sukauptos patirties.“
Šis vakaras bibliotekoje buvo ne tik knygos pristatymas, bet ir nuoširdus pokalbis apie kūrybą, žmones, vertybes.
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ (V). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
