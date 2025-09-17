Prienų rajone sujungtos mokyklos pradeda darbą

Nuo 2025 m. rugpjūčio 21 d. Prienų rajone įsteigtos trys naujos mokyklos: Prienų r. Suvalkijos gimnazija, Prienų r. Dzūkijos gimnazija ir Prienų r. Užnemunės pagrindinė mokykla. Įvykus mokyklų reorganizacijai, kilo naujų iššūkių.
„Po sujungimo visų nuotaikos – darbinės“, – teigė Užnemunės pagrindinės mokyklos laikinai einantis direktoriaus pareigas Ramūnas Makaveckas. „Iššūkiai? Elementarūs organizaciniai. Vienas direktorius – trys mokyklos. Didžiausias iššūkis yra informacijos kiekis, jos supratimas, teisingų atsakymų pateikimas ir darbų atlikimas“, – akcentavo R. Makaveckas.
„Kadangi įvyko sujungimas, mums reikia išsirinkti ir naują mokyklos tarybą, ir tėvų komitetus, tai dabar mes esame procese“, – dabartinę situaciją pakomentavo Suvalkijos gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė. Direktorė pridūrė, kad taip pat kilo iššūkių registracijoje. „Keičiasi pavadinimas, tai keičiasi ir registracijos numeris, vadinasi, Registrų centre viskas iš naujo – su kiekvienu tiekėju, kiekvienu partneriu reikėjo atnaujinti, vėl pasirašyti sutartis“, – apie rūpesčius kalbėjo A. Raibužienė.
Dzūkijos gimnazijos direktorė Neringa Zujienė teigė, kad vasaros laikotarpis šiais metais buvo labai intensyvus. „Administracinių užduočių apimtis išties didžiulė: Registrų centras, Mokinių registras, Pedagogų registras, Sodra, DBSIS ir kitos dokumentų sistemos, elektroninis dienynas, banko sąskaitų keitimai. Kiekviena sistema turi savo specifiką, terminus, reikalavimus, ir visus formalumus reikia atlikti tiksliai bei laiku“, – iššūkius išvardino N. Zujienė.
Buvęs Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorius R. Makaveckas prisiminė, kaip darbuotojai reagavo į mokyklų sujungimą: „Pirmiausia visiems buvo šokas, kilo nepasitenkinimas, teisybės ieškojimas. Vėliau ta reakcija sušvelnėjo, atsirado pozityvumo“.
N. Zujienė teigė, kad Jiezno gimnazijoje dėl sujungimo vyko diskusija. „Tėvai palaikė pokyčius, suprasdami, kad tai padės išsaugoti stiprią ir gyvybingą mokyklą. Džiugu, kad mokinių skaičius išliko beveik toks pat“, – akcentavo N. Zujienė.
„Tame skyriuje, kuriame dirbu, žinau, kad viskas yra puikiai, niekas nepasikeitė, išskyrus pavadinimą. Prijungtoj mokykloj nerimo gal ir buvo, bet dabar, man atrodo, kad viskas įsivažiuoja: mokytojai dirba, vaikai į mokyklą eina, vyksta susitikimai su žmonėmis“, – pasakojo A. Raibužienė.
„Nepaisant visų iššūkių, tikiu, kad šie pokyčiai atveria ir naujų galimybių. Mokykla – tai ne pastatas ir ne sistemos, o žmonės, kurie ją kuria kasdien: mokiniai, mokytojai, darbuotojai, tėvai. Jei išlaikysime bendrystę, atvirumą, žmogišką šilumą, tikiu, kad galime kurti mokyklą, kurioje kiekvienas vaikas jausis matomas, saugus ir laukiamas“, – pabrėžė N. Zujienė.
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 27 d. sprendimais Skriaudžių pagrindinė mokykla sujungta su Veiverių T.Žilinsko gimnazija į Prienų r. Suvalkijos gimnaziją, Jiezno ir Stakliškių gimnazijos tapo Prienų r. Dzūkijos gimnazijos skyriais, o Balbieriškio, Išlaužo ir Pakuonio pagrindinės mokyklos – Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos skyriais.
Austė Kukankaitė
