Kai sodas tampa terapija: Prienų globos namų bendruomenės patirtis

Rudenėjant ir skaičiuojant paskutinius šilumos spindulius, Prienų globos namų bendruomenė džiaugiasi savo kieme pražydusiu terapiniu sodeliu, kuris gyventojus žavėjo nuo pat pavasario. Tai ne tik vieta grožėtis augalais – čia skleidžiasi bendrystė, rūpestis ir emocinė gerovė.
Terapinis sodas kurtas kartu su Globos namų gyventojais: jie ne tik sodino, bet ir planavo, dalijosi idėjomis, kūrė aplinką savo rankomis. Pakeltose lysvėse užauginti pomidorai, agurkai, braškės, prieskoninės žolelės džiugino ne tik akį, bet ir skonio pojūčius. Kiekvienas augalas tapo savotišku pasiekimu, kurį puoselėjo visa bendruomenė.
Ši iniciatyva gimė dalyvaujant tarptautiniame projekte „Terapiniai sodai“. Startuojant projektui, darbuotojai dalyvavo mokymuose „Terapinės sodininkystės metodo taikymas dirbant su vyresnio amžiaus asmenimis“. Juos vedė tarptautinės ekspertės: Ariana Smith Rodriguez – ergoterapeutė iš Madrido sodo „Los Sentidos“, Karin Palmlöf – žemės ūkio inžinierė ir gydančių sodų dizaino specialistė, Anna Pavia – medicinos biologė. Įgytos žinios padėjo darbuotojoms pritaikyti metodą praktikoje, o ekspertės lydėjo diegimo kelyje.
Daugelis senjorų yra gyvenę kaime, turėję savo daržus ar sodus. Gyvendami Globos namuose, jie ilgisi šių darbų, tačiau dėl amžiaus ar sveikatos nebegali jų atlikti savarankiškai. Todėl galimybė kartu su darbuotojais auginti augalus jiems suteikia džiaugsmo, skatina prisiminti jaunystę ir vėl pasijusti reikalingiems. Net paprasti veiksmai – laistyti, ravėti ar sėti sėklas – tampa prasminga kasdienybės dalimi, primenančia, kad kiekvienas žmogus dar gali duoti, auginti ir kurti. Ekspertės mokymų metu pristatė pasaulyje atliktų tyrimų rezultatus, kurie parodė, kad veiklos terapiniuose soduose mažina stresą, nerimą, depresijos simptomus, padeda žmonėms, ypač patiriantiems demenciją, orientuotis aplinkoje, sutelkti ir išlaikyti dėmesį. Reguliarus buvimas sode stiprina fizinį aktyvumą, mažina griuvimų riziką, gerina gyvenimo kokybę.
Sodo darbai – nuo sodinimo iki laistymo – apima įvairius judesius, kurie pagerina lankstumą, sąnarių judrumą ir judesių amplitudę. Net paprasti veiksmai tampa savotiška mankšta, itin svarbia vyresnio amžiaus žmonėms. Be to, sodas veikia visus pojūčius: galima paliesti įvairių tekstūrų lapus, pajusti aromatus, išgirsti vėjo varpelių ar lapų šlamėjimo garsą, paragauti ką tik nuskintos braškės. Tokia sensorinė patirtis ne tik džiugina, bet ir padeda išlaikyti gyvybingumą.
Terapinis sodas tapo erdve, kurioje gyja visi: gyventojai, darbuotojai ir net lankytojai. Nesvarbu, ar jie dalyvauja sodininkystės užsiėmimuose, ar tiesiog ramiai laiką leidžia lauke – ši erdvė dovanoja ramybę ir bendrystę. Čia augalai tampa gyvu tiltu tarp praeities ir dabarties, tarp prisiminimų ir naujų patirčių, tarp žmonių, kurie susitinka bendroje erdvėje – joje gera būti kartu.
Prienų globos namų Socialinio darbo
skyriaus vadovė Angelė Gavelienė, socialinė darbuotoja Birutė Bajorienė
-
-
