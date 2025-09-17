Iš Pasaulio čempionato parsivežė du medalius

Rugpjūčio 27-rugsėjo 7 dienomis Turkijoje, Beleko mieste, vyko Pasaulio žmonių su negalia šimtalangių šaškių čempionatas, kuriame varžėsi septynių šalių šios sporto šakos atstovai. Lietuvai atstovavusi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo pirmininkė, šaškių ir šachmatų žaidimo entuziastė Irena Karsokaitė čempionate, silpnaregių grupėje, iškovojo du medalius.
Varžybose dalyvavo aštuonių grupių dalyviai: asmenys su judėjimo negalia, kurtieji, visiškai nematantys ir silpnaregiai, moterys ir vyrai atskirai. Dalyviai varžėsi „blic“ (10 minučių partijai) ir greitųjų šaškių (15 minučių partijai) turnyruose, žaidė komandomis. Buvo organizuotas ir klasikinis žaidimas, kai partijai skiriama 1,20 valandos.
– Šiemet itin gerai pavyko sužaisti greitosiomis šaškėmis, turnyre pelniau aukso medalį, klasikinių šaškių rungtyje buvau trečia, o „blic“ turnyre užėmiau ketvirtą vietą. Po žaidimo galėjome mėgautis Turkijos saule ir labai šilta jūra. Dėkoju Lietuvos aklųjų sporto federacijai ir sporto klubui „Sveikata“ (vadovas V. Girnius) už galimybę dalyvauti tarptautinėse varžybose, – sugrįžusi iš Pasaulio čempionato pasakojo I.Karsokaitė.
