Ar realu Prienams tapti kurortine teritorija?

Šiuo metu Lietuvoje yra keturi kurortai bei penkios kurortinės teritorijos. Nors Prienai gali pasigirti gera infrastruktūra, žaluma, šalia tekančiu Nemunu, vis tik kurortinės zonos statuso, kurio siekiama jau ne vienerius metus, miestas vis dar nėra užsitarnavęs.
„Prienuose šiuo metu vyksta itin intensyvus europinių projektų įgyvendinimo etapas. Siekiame, kad gyventojai matytų, kiek daug daroma – apie projektus kalbame viešai ir nuolat“, – teigė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Vienas iš didžiausių projektų – Nemuno krantinės sutvarkymas. Darbai jau pradėti, o vizija – sujungti krantinę nuo „Teka teka“ kavinės iki sakurų parko ir įrengti keletą viešųjų erdvių poilsiui bei pramogoms. „Tai bus moderni ir patraukli erdvė ir prieniškiams, ir turistams“, – planais dalinosi A. Vaicekauskas. Savivaldybei siekiant sukurti daugiau erdvių jaunimui bei šeimoms, Prienuose greitu laiku bus įrengtas naujas padelio aikštynas, riedlenčių, paspirtukų ir dviračių trasa prie Sporto centro.
Mero teigimu, mieste vykdomi ne tik nauji projektai, bet daug dėmesio skiriama ir aplinkos gražinimo darbams. „Neseniai buvo įkurtas Justino Marcinkevičiaus skveras, kuriame įrengtos drožėjų skulptūros. Stengiamės kasmet ne tik šalinti senus, pavojingus medžius, bet ir sodinti naujų. Šiais metais Savivaldybė nemažai investavo į medžius ir dekoratyvinius krūmus“, – sakė jis. A. Vaicekauskas taip pat pridūrė, kad Prienuose nuolat stengiamasi vertinti kasdienio gyvenimo kokybę: „Mes nuolat atnaujiname kelius, šaligatvius, apšvietimą. Žmonės, ilgus metus kentę duobes ar žvyrkelius, tai itin vertina.“
Nors miestas tikrai gražėja ir modernėja, vis tik ilgametė problema, kad Prienai neturi viešbučio, išlieka. Apleistą „Revuonos“ viešbutį 2020 metais įsigijo privatus investuotojas, kuris žadėjo pastatą prikelti antram gyvenimui, tačiau praėjus penkeriems metams pastatas vis dar apleistas. „Savivaldybės specialistai, taip pat ir aš asmeniškai, ne kartą kalbėjome su savininku – ragindami imtis veiksmų ar perduoti objektą kitiems investuotojams. Kol kas savininkas žada imtis darbų tik pabaigęs projektus kitame mieste, bet pažadais tikėti tampa vis sunkiau“, – situaciją aiškino meras. Jis patikino, kad šiuo metu Savivaldybė ieško teisinių ir kitų galimybių, kad šis pastatas neliktų ilgalaike našta miestui. „Savininkas buvo perspėtas dėl apleisto statinio, o nesiėmus veiksmų skirtos ir trys administracinės nuobaudos“, – pridūrė A. Vaicekauskas.
Savo ruožtu Savivaldybė pradėjo viešbučio prie senojo sporto centro pastato projektavimo darbus. „Kol kas svarstome, ar šį projektą įgyvendinsime patys, ar kviesime privačius investuotojus, tačiau esame apsisprendę – viešbutis Prienuose tikrai atsiras. Jis būtinas ne tik į miestą atvykstantiems turistams, bet ir mūsų Sporto centro, baseino lankytojams, įvairių renginių svečiams“, – patikino meras.
Siekiant kurortinės teritorijos, būtų pravartu pasinaudoti ir Prienų geografine padėtimi bei išnaudoti visas Nemuno teikiamas galimybes, žinant tai, kad ši upė yra vienas iš didžiausių miestų privalumų. A.Vaicekausko teigimu, atlikti batimetriniai tyrimai parodė, kad yra būtinas Nemuno vagos valymas ir gilinimas. Vis tik, kol kas Vidaus vandens kelių direkcija šio poreikio į planuojamų darbų sąrašą neįtraukė.
Nepaisant šių problemų, Prienai po truputį pritraukia lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. „Kiekvienais metais dalyvaujame „Adventur“ tarptautinėje parodoje, pristatome savo miestą, ką jame galima pamatyti ir aplankyti“, – pasakojo Prienų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ieva Šalčiuvienė. Ji patikino, kad ypač padaugėjo žmonių, einančių „Camino Lituano“ keliu, atvykstančių iš Lenkijos ar Vokietijos. „Po truputį užsieniečiai tikrai atranda mūsų kraštą ir randa ką jame pamatyti“, – teigė direktorė. Vis tik I. Šalčiuvienė neslepia – Prienams trūksta dviračių takų: „Daug lankytojų pas mus atvyksta su dviračiais ir ši situacija sukelia jiems tam tikrų nepatogumų.“
Dviračių takų trūkumą pastebėjo ir Prienuose gyvenantis studentas Mantas. „Aš manau, kad Prienams trūksta unikalios vietos, kuri galėtų pritraukti miesto svečius. Kodėl nepagalvojus apie dviračių taką iki Pociūnų, iš kur žmonės galėtų stebėti kylančius sklandytuvus“, – mintimis dalinosi jaunuolis. Jis taip pat pridūrė, kad „Revuonos“ viešbutis miestui žavesio tikrai neprideda ir, kaip Prienų gyventojui, jam norėtųsi, jog pastato renovacija vyktų sklandžiau ir greičiau.
Prienai turi tikrai nemažai galimybių tapti kurortine teritorija, tačiau, kaip minėjo Prienų rajono savivaldybės meras, trūksta drąsesnių investuotojų ir valstybės institucijų įsiklausymo į miesto iniciatyvas. „Mes pasiruošę daryti viską, kad turizmas Prienuose augtų, o gyventojai ir svečiai čia jaustųsi patogiai“, – teigė jis.
Smiltė Pikaitė
