Šventėje „Bulvė bum“ buvo pagerbtos bulvės

Rugsėjo 8 d. Veiveriuose, Prienų meno mokyklos A. Kučingio filialo kiemelyje, vyko bendruomenių šventė „Bulvė bum“. Šventės pavadinimą įkvėpė bulviakasis – kaip renginio vedėja sakė, „bum – tas pirmas derlius, ir visi laimingi, ir visi turtingi!“
Renginyje buvo varžomasi dėl skaniausio bulvinio patiekalo. Prizinis fondas – 100 eurų. „Labai gražu, oras nuostabus, žmonių daug, visi pasitempę, ruošiasi, gamina. Čia laukianti skanauti kompanija yra didelė, ir viskas bus suvalgyta“, – pabrėžė konkurso vertinimo komisijos pirmininkė LR Seimo narė Jūratė Zailskienė. „Labai reikia skubėt suvalgyt šias bulves, nes gi labai pūva. O mes gi vis tiek nuo tos Suvalkijos, tai negalim leisti geram daiktui supūt. Labai džiaugiuosi, kad visi susirinkom paragaut ir paskanaut“, – šypsojosi viena iš vertinimo komisijos narių Prienų rajono savivaldybės vicemerė
Laimutė Jančiukienė. „Teko ir žagrę laikyti, ir dabar tenka pasimėgaut. Nusikasėm jau bulves, vaikams duosim“, – paklausus apie bulviakasį atsakė Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas. Besikalbant girdėjosi čirškančių riebalų garsas, o ore skraidžiojo burbulai. „Bus blynų, visko, bet tų burbulų nevalgykit!“, – juokavo renginio vedėjas.
Skambant Igliškėlių skyriaus kapelos „Vaivora“ ir Marijampolės KC Baraginės skyriaus jaunimo kapelos „Svaja“ atliekamiems kūriniams, kepėjai ir virėjai sukosi aplink keptuves, puodus, lėkštes. „Receptas – pats vyriškiausias ir rudeniškiausias – tai bulvės su spirgučiais ir svogūnėliu. Čia Suvalkijos pats originaliausias, greičiausias ir sočiausias patiekalas. Mes, visa Lietuva, ant bulvių užaugę“, – pasakojo bendruomenės „Mauručia“ atstovas Rimantas Sakalauskas. „Gaminsim saldžių bulvių braunį, kokorus (žemaitiškas
patiekalas) ir bulvių spurgytes. Kadangi čia tokia šventė, tai manau, jog kažką reikia sugalvot įmantresnio“, – šypsojosi „Bulba girlz“ gamintoja Irma Kazlauskienė. „Ruošiam troškinį su elniena. Receptas medžioklės būrelio, medžiotojai daro taip“, – pakėlė puodo dangtį Kauno medžiotojų klubo „Barauskinė“ atstovas Saulius Vilkas. „Aš esu tikras bulvinukas: ir cepelinai, ir kugelis, ir bulviniai blynai, ir vadinamos dzūkiškos šiuškės, tobula, kai būna ant kopūsto lapo bandos“, – prisipažino bulvinius blynus kepantis Evaldas Skiečius. „Mes esame pirmieji, kurie Prienų rajoną vaišindavo bulviniais blynais. Liekam prie tos pačios recepto tradicijos, kaip kepdavo mūsų pradininkas Algis Petkevičius, taip ir kepam“, – akcentavo Juodbūdžio bendruomenės „Draugystė“ atstovė Ilona Miklaševičienė.
Ore kilo ne tik skanėstų dūmai ir garai, tačiau ir burbulai. Šie užtvindė visą sceną. Burbulų dėdės pasakojimu, jog jį traukė chemijos įdomybės, todėl ir ėmėsi šio darbo, kurio mėgstamiausia dalis – važiuoti į renginius, šventes ir susitikti su naujais žmonėmis. „Mėgstamiausia, kai nuolat vis kažkas naujo: nauji žmonės, nauji klientai, nauji projektai. Technika nuolat tobulėja: burbulai užpilti su dūmais, burbulų mašinos, įvairios lazdelės, kurias pats darau“, – plačiai šypsojosi Burbulų dėdė.
Kol gamintojai maišė tešlą, kepė blynus, virė koldūnus, kaitino vaflius, lankytojai taip pat galėjo apžvelgti senovinės technikos parodą, pasivaikščioti po ūkininkų jomarką, pasigrožėti naminių gyvūnėlių paroda. „Turbūt labiausiai patiko senieji du traktoriai, kadangi man apskritai patinka senovinė technika. Patraukė akį dar ir paprasta mechaninė bulviakasė, vienvagė, tik visi iš jos juokdavosi, kad bulves pas kaimyną mėtydavo – ardavo ragas žemę ir sukdamasis ratas mesdavo į šoną bulves“, – pastebėjo lankytojas Antanas.
„Jau 200 kojinių esu numezgusi. Į Prienų globos namus dabar, va, išvežė 50 porų – padovanojau“, – net ir prie prekystalio toliau mezgusi kojines pasakojo Ona Mažlekienė. „Gaminam ožkos pieno produkciją: prekiaujam sūriais, pienu, kefyru, jogurtu, užtepėle. Čia žemiau yra mini triušiukai, juos dovanojam ir dabar ieškom atsakingų šeimininkų“, – parodė gyvūnėlius „OžkaMalė“ ūkio šeimininkė Loreta Malyginienė.
Valgydami dar nespėjusius atvėsti bulvinius patiekalus lankytojai galėjo stebėti ir stipruolių varžytuves Veiverių seniūno taurei laimėti. Pasirodė šeši vyrai, kurie rungėsi dviejose rungtyse, jų esmė – kuo geresnis laiko rezultatas. Pirmoji – ant platformos sudėtą 100 kilogramų bulvių karučiu vežti keliaujant zigzagais aplink išdėliotus kibirus. Tai padarius, reikėjo paimti pintinę su bulvėmis ir prabėgant pro šalį įmesti po bulvę į kibirą. Antroji – iškėlus pintinę su bulvėmis tiesiai laikyti. „Mes palaikom plojimais! Varom!“, – ragino rungčių vedėja Raminta. Žmonės plojo, šūksniais palydėjo besivaržančius stipruolius.
Kalbinti renginio lankytojai džiaugėsi jaukiu renginiu. „Labai skanūs bulviniai patiekalai. Mano mėgstamiausi yra vėdarai, cepelinai ir kugelis… Viskas skanu!“, – šypsojosi Elena. „Įdomiausiai atrodo burbulų užsiėmimas. Koncertas irgi gražus“, – pridūrė Virginija. „Smagus, netradicinis renginys. Bulviniai patiekalai yra privalomas lietuviškos virtuvės patiekalas. Turiu vieną tokią savybę – jeigu bulviniai blynai arba kugelis, aš valgau ir niekada nepavalgau“, – juokėsi Rimvydas. „Bulviniai patiekalai, kaip ir kiekvienam lietuviui, yra tie, kurie yra mėgiami, mylimi. Vieną kartą pajūry net girdėjom, kaip atsisėdo latvių šeima, paprašė cepelinų, šių nebuvo, latviai atsistojo ir išėjo. Bulviniai patiekalai, man atrodo, skanūs ir lietuviams, ir ne lietuviams, nes tai yra klasika“, – tvirtino vertinimo komisijos pirmininkė J. Zailskienė.
Viską išragavus ir likus tik tuščioms lėkštėms, buvo paskelbti laimėtojai. „Vienbalsiai komisija nusprendė, kad visada, kai sujungi pajėgas, gali pasiekti labai labai daug. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras ir bendruomenė „Veiverių kraštas“, vienareikšmiškai jiems – pirma vieta,“ – paskelbė J. Zailskienė. Stipruolių varžytuvėse seniūno taurę laimėjo Enrikas Jasuda. Renginį dainomis baigė duetas „Dainupė“.
Austė Kukankaitė