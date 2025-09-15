Sakralinis muziejus – dailininkų drobėse

15 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Saulėtą rytą muziejuje pasitinka lelijinės kanos „auksiniai raudona liepsna“ įstabūs žiedai. Birštono kurorto svečiai jai negaili dėmesio ir neslepia susižavėjimo.
O Birštono muziejininkai džiaugiasi vienos dienos tapybos plenerais ir tapytojais, kurie ėmėsi darbo atskleisti Sakralinio muziejaus pastato grožį drobėje. Plenero nuotaiką kūrė ne tik vietiniai menininkai, dailininkė Babita Das iš Indijos, bet ir kūrybiniu procesu susidomėję praeiviai. Muziejuje jau džiūsta laukiantys parodos kūriniai. Palinkėta tęsti šią iniciatyvą.
Parengta pagal Birštono sakralinio muziejaus informaciją

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *