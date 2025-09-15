Birštono savivaldybės delegacija lankėsi partnerių mieste Lecke

15 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 5–7 dienomis Birštono savivaldybės delegacija, vadovaujama merės Nijolės Dirginčienės, lankėsi Vokietijoje, Savivaldybės partnerių mieste Lecke.
Šio vizito metu susitiko trijų valstybių savivaldybių delegacijos: Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos. Susitikime dalyvavo ir Skarševų savivaldybės atstovai iš Lenkijos, kurie paminėjo dešimties metų partnerystės su Lecko miestu jubiliejų.
Diskusijų metu aptarti įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti projektai, pasidalinta patirtimi savivaldos srityje, diskutuota apie bendradarbiavimo stiprinimą kultūros, švietimo, turizmo, bendruomenių ir kitose veiklos srityse. Vizito metu delegacijos lankėsi įvairiose Lecko miesto įstaigose, bendravo su aktyvia vietos bendruomene. Birštono savivaldybės atstovai taip pat dalyvavo miesto šventės atidarymo ceremonijoje bei kituose oficialiuose renginiuose.
Birštono savivaldybės informacija

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *