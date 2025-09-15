Birštono „Milasta“ pradeda ketvirtą sezoną: „Dirbsim stipriau nei pernai“

Jau ketvirtus metus skaičiuojanti Birštono krepšinio komanda „Milasta“ rugsėjį pradeda naują sezoną. Ir komandos treneris, ir žaidėjai yra nusiteikę rimtam darbui ir pasiruošę įrodyti, kad šis sezonas bus sėkmingesnis.
„Šiais metais „atjauninome“ savo sudėtį. Bandysime būti greitesni, šiek tiek padidinsime treniruočių krūvį ir stengsimės nebūti tokie parankūs jaunesniems varžovams,“ – pokyčiais dalinosi komandos treneris Aurimas Liuiza. Praeitas sezonas dėl netikėtų žaidėjų traumų ir neplanuotų komandos sudėties pokyčių „Milastai“ baigėsi ne taip, kaip buvo tikėtasi, todėl treneris tikina, kad šiais metais dirbs atkakliau nei pernai, o tikslas išlieka vienas – patekti į finalo ketvertą bei žaisti tarp geriausiųjų.
Didžioji komandos dalis jau ne pirmą sezoną žaidžia „Milastoje“. „Likau komandoje, nes jaučiu stiprų ryšį su komandos draugais, kurie motyvuoja siekti daugiau. Esu pasiruošęs atiduoti visas jėgas, kad Birštono komandos „Milasta“ vardas skambėtų tarp pajėgiausiųjų,“ – mintimis dalinosi nuo pat pirmo sezono žaidžiantis Vakaris Diškevičius.
Komandoje lieka ir žaidėjai, praeitą sezoną patyrę rimtas traumas. „Praėjęs sezonas
nebuvo lengvas – teko komandą palaikyti tik už aikštės ribų. Labai tikiuosi, kad artėjantį sezoną galėsiu prisidėti prie pergalių ir kovoti aikštėje kartu su komanda,“ – „Milastos“ socialiniuose tinkluose lūkesčius išsakė krepšininkas Eivydas Aleksa.
Praėjusį antradienį „Milasta“ surengė savo pirmąją treniruotę – naujokai susipažino su komanda, visi apsitarė darbus bei tikslus. „Į pirmą treniruotę žaidėjai atėjo kaip į giminės susitikimą. Visi su šypsenomis, gerai nusiteikę,“ – juokavo A. Liuiza. Šiais metais komandos sudėtyje žais keturi nauji krepšininkai, tačiau, trenerio teigimu, jie visi yra užtikrinti, žino, kad komandoje sudaromos geros sąlygos, todėl priprasti jiems tikrai nebus sunku. „Vis tik ne pirmą dieną žaidžia krepšinį,“ – pridūrė jis.
Pirmosios sezono rungtynės numatytos spalio 3 dieną. Iki to laiko komanda intensyviai treniruosis ir sužais keletą draugiškų rungtynių. Pirmosios draugiškos rungtynės vyks rugsėjo 12 dieną su Raseinių komanda.
Smiltė Pikaitė