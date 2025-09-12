Vėžionyse atidaryta nauja Sveikatos ir džiaugsmo erdvė

Nors šiemet vasara pašykštėjo saulėtų dienų, panašu, jog rugsėjis dar palepins gerais orais, o Vėžionių krašto bendruomenė spės pasidžiaugti nauja, vos prieš savaitę šalia Vėžionių bendruomenės namų atidaryta Sveikatos ir džiaugsmo erdve.
Sveikatos ir džiaugsmo erdvė – tai Vėžionių bendruomenės „Topolis“ įgyvendintas projektas, skirtas kaimo gyventojų laisvalaikio poreikiams, fiziniam aktyvumui ir bendruomeniškumui skatinti. Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Prienų rajono savivaldybė. Jų lėšomis čia įrengtos didelės dvigubos sūpynės, vaikiška karuselė bei keletas lauko treniruoklių kojų, klubų, rankų, nugaros, pilvo ir viso kūno raumenims stiprinti.
Iki šiol čia buvęs tuščias sklypas, įrengus lauko treniruoklius ir sūpynes, tapo šiuolaikiška vaikų žaidimų ir sporto erdve. Rugsėjo 5 d. prie bendruomenės namų gausiai susibūrę Vėžionių ir aplinkinių kaimų gyventojai tik patvirtina, jog tokia erdvė Vėžionyse labai reikalinga. Tai – ne tik puiki galimybė leisti laiką aktyviai, bet ir jauki vieta susitikti pabendrauti.
Atidarymo proga susirinkusiuosius sveikino Vėžionių bendruomenės pirmininkė Irma Kereišienė, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius bei Vėžionių seniūnaitis Vytautas Bartkus. Jiems perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, pirmasis treniruoklius išbandė Jiezno seniūnas A. Bartusevičius, o mažiausieji greitai užpildė žaidimų aikštelę.
Irmos Kereišienės teigimu, Sveikatos ir džiaugsmo erdvė – tai ilgalaikė investicija į Vėžionių bendruomenės gyvenimo kokybę. Tikimasi, jog ji taps mėgstama visų kartų gyventojų susibūrimo vieta ir bendrystės simboliu.
Vėžionių bendruomenė „Topolis“ nuolat stengiasi, kad šiame krašte gyventi būtų gera visiems, todėl, gavusi lėšų erdvės įrengimui, bendruomenė įsipareigojo ją prižiūrėti, jau yra planuojami ir kiti darbai gyvenamajai aplinkai gražinti, šventinio laikotarpio renginiai ir kitos veiklos. O kad darbai vyktų dar sklandžiau, būtų užtikrintas jų tęstinumas, I. Kereišienė kviečia visus vietos gyventojus prisijungti prie bendruomenės veiklos.
Rimantė Jančauskaitė