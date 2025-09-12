Pilotiškėse pristatyta naujausia Aldonos Ruseckaitės kūryba

Rugsėjo 6 d. Pilotiškių kaime, Vinco Mykolaičio-Putino sodybos-muziejaus kieme, po klevu, vyko rašytojos Aldonos Ruseckaitės knygų ir nuotraukų parodos pristatymas.
Sodybos šeimininkė, renginio vedėja Julija Mykolaitienė pristatė A. Ruseckaitės šeštąjį biografinį romaną „Vienatybė“, eilėraščių rinkinį „Prie horizonto atsigręžk“ ir nuotraukų parodą „Maironio sodas“.
Biografinis romanas „Vienatybė“ yra apie prozininkę Oną Pleirytę-Puidienę-Vaidilutę. „Mane sudomino Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyve rasti jos laiškai. <…> Jos kūryba labai mažai žinoma, o iš tikrųjų būtų verta šalia tokių moterų, kaip Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Marija Pečkauskaitė“, – pasakojo A. Ruseckaitė. Autorė papildė, kad rašant knygą pravertė O. Pleirytės-Puidienės palikti dienoraščiai. „Iš dienoraščio galima sužinoti apie bendravimą su Basanavičiumi, Čiurlioniu, Vaižgantu, Smetona ir Smetoniene“, – akcentavo autorė. A. Ruseckaitė pridūrė, kad jai buvo įdomus P. Pleirytės-Puidienės gyvenimas Sibire – knygos veikėja išrenkama į Čeliabinsko miesto dūmą, įkuria vaikų prieglaudą, senelių namus. „Kadangi ji jautė vienatvę, rašė, kad gyvenimas kartais yra nykuma ir vienatybė“, – A. Ruseckaitė paaiškino, kodėl pasirinko tokį knygos pavadinimą.
Autorė eilėraščių rinkinio pavadinimą „Prie horizonto atsigręžk“ pagrindė tuo, kad žmogus atsigręžia į dalykus, kuriuos brangina. „Eilėraščiuose visko yra. <…> Nenorėčiau čia ko nors labai detalizuoti, kažką moksliškai pasakoti, nes čia nėra to mokslo – čia yra jausmai, emocijos“, – pabrėžė autorė.
Iki rugsėjo 30 d.Vinco Mykolaičio-Putino sodybos seklyčioje bus eksponuojama A. Ruseckaitės nuotraukų paroda „Maironio sodas“. „Iš Rotušės aikštės grindinio ateini į Maironio rūmų sodelį, kuris yra gamtos oazė senamiestyje. <…> Man būdavo tokia atgaiva dūšiai, aš pasižiūriu, kas jau pražydo, ir nufotografuodavau“, – teigė A.Ruseckaitė.
„Lietuva prasideda nuo tokių bendruomenių, nuo tokių renginių – tai yra mūsų valstybės pamatas“, – tvirtino Lietuvos Respublikos Seimo narė Jūratė Zailskienė. „Tikrai nuostabu, kad kartu su gamta gali pajusti tą kultūrinį ryšį“, – pabrėžė Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius. Pristatymo metu pasirodė mėgėjų teatras „Vėtrungė“ ir koncertavo Gudelių kapela „Gudeliai“.
„Aldona senus laikus ir ateities perspektyvas suderina savo kūryboje ir kiekvienas kūrinys yra kaip pamokslas, vienetinis, nepakartojamas ir priverčiantis mus keisti save. Mes norim pakeisti pasaulį, o reikia keisti ne pasaulį, o tik save“, – tvirtino Gudelių parapijos klebonas Remigijus Maceina.
Austė Kukankaitė
