Prienai atveria duris sugrįžtantiems iš užsienio ar didmiesčių

Rugsėjo 4 dieną Prienų turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje įvyko renginys, skirtas pritraukti užsienyje gyvenančias šeimas bei aptarti verslo bei gyvenimo galimybes šiame mieste.
„Mūsų vienas iš pagrindinių tikslų – prikalbinti užsienyje gyvenančius lietuvaičius grįžti gyventi į Lietuvą ir ne kur nors kitur, bet į Prienus,“ – teigė Prienų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ieva Šalčiuvienė.
Renginio organizatoriai, siekdami supažindinti dalyvius su įvairiomis galimybėmis, pakvietė keletą smulkiųjų Prienų verslininkų, kurie papasakojo apie gyvenimą čia, apie tai, kaip jiems sekasi vystyti savo verslus mažesniame mieste. „Prienuose gyvenu beveik ketverius metus ir dėl to neapgailestauju. Yra kur parkuoti automobilį, turime verslo galimybių, gyvenamąjį namą ir sklypą nusipirkti tikrai galima,“ – kalbėjo iš Birštono į Prienus persikrausčiusi smulkioji verslininkė, studijos „Kvapnūs papuošalai“ įkūrėja Agnė Prekevičienė. Jos teigimu, ir Birštonas, ir Prienai yra maži miesteliai, tad norint vystyti verslą, svarbu jį reklamuoti ir komunikuoti visoje Lietuvoje.
Agnės verslo partneris Mantvydas Prekevičius, Prienų kosmologijos centro įkūrėjas, į Prienus atsikraustė daug anksčiau, 2004 metais, jo nuomonė apie šį miestą yra ne ką prastesnė. „Man stebuklas buvo Prienų gamta, Nemunas, ramybė,“ – pasakojo jis. Verslininkas taip pat patikino, kad šis miestas, nors ir neturintis didelės pramonės, yra puiki vieta darbui ir idėjų įgyvendinimui.
Jaunius Mališauskas, „Tango pizza&Grill“ vadovas, anksčiau daugelį metų gyveno skirtingose pasaulio vietose, yra išbandęs nemažai darbų. Jo teigimu, persikelti į Prienus buvo geras sumanymas. „Prienai įsikūrę labai geroje geografiniu atžvilgiu vietovėje, dėl to įmonės vystymo galimybių padidėja. Niekada nereikia apsiriboti tik viena vietove,“ – kalbėjo jis. J. Mališauskas taip pat pridūrė, kad Prienų miestas yra puikus pasirinkimas kurti šeimą bei auginti vaikus dėl saugumo ir gerai išvystytos infrastruktūros.
Verslininkams pasidalinus savo sėkmės istorijomis, Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė trumpai aptarė šiuo metu savivaldybėje vykdomus projektus, pristatė tvarkomas mokyklas, būrelius vaikams bei Trečiojo amžiaus universitetą, kuriame veiklų gali rasti ir vyresnio amžiaus žmonės.
Dalyviai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Prienų lankytinas vietas bei artimiau susipažino su miestu.
Smiltė Pikaitė
Autorės ir Prienų TVIC nutoraukos
-