Su partneriais aptartas Justino Marcinkevičiaus kultūros kelias, pristatyta bibliotekos veikla

Rugsėjo 3 d. įvyko Regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio partnerių susitikimas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje. Renginio metu aptartas ir bibliotekos įsitraukimas į mokinių ugdymą.
Šių metų birželio 9 d. Lietuvos poeto, dramaturgo, vertėjo Justino Marcinkevičiaus kultūros kelias, į kurį įtraukti objektai Druskininkų, Prienų, Birštono, Trakų ir Vilniaus savivaldybėse, buvo sertifikuotas regioniniu lygmeniu. „Tas kelias – tai visas Marcinkevičiaus gyvenimas ir kūryba, kelias iš namų į Lietuvą, į pasaulį, į žmones, kelias per amžino rūpesčio pievas. Tuo pačiu keliu einame mes visi kiekvieną dieną: į savastį, tapatybę, supratimą, susipratimą, lietuvybę ir tautą. <…> Tikiu, kad ateityje mūsų kelias peraugs į nacionalinį kelią, jeigu mes to sieksime kartu“, – teigė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė. „Mes labai mylim mūsų kraštietį poetą, mums nekyla minčių dėl jo palikimo, dėl jo talento. Tai tikrai džiaugiamės, kad atsiliepė daugelis savivaldybių“, – akcentavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Diskusijoje „Regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio vystymo perspektyvos“, kurią moderavo Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė, aptarta regioninio kultūros kelio nauda ir ateities galimybės. Pabrėžta, kad šis kelias leidžia atrasti kitas savivaldybes, stiprina bendradarbystę ir skatina kurti naujus produktus bei projektus. Apibendrindama diskusiją, R. Pavlavičienė atsižvelgė į tai, kad būtina toliau skatinti partnerystę, tinklaveiką, viešinti regioninį kultūros kelią, skelbti nuorodas socialiniuose tinkluose, į veiklas labiau įtraukti mokyklų vadovus.
Renginyje pristatyta ir J. Marcinkevičiaus kultūros kelio istorija. „Kada prasidėjo mūsų kelias? Tais liūdnaisiais metais, kai mirė poetas – 2011 m. Tais metais mūsų bibliotekai buvo suteiktas Justino Marcinkevičiaus vardas“, – priminė renginio vedėja, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė. 2012 m. atidarytas J. Marcinkevičiaus memorialinis kambarys, o po metų poeto tėviškėje atidengtas paminklinis akmuo.
„2021 m. mes įkūrėm kultūrinę erdvę J. Marcinkevičiaus kiemelyje ir manau, kad nėra geresnio įamžinimo poeto atminimui kaip būtent ten skambantys kultūriniai renginiai, poezija, kita kūryba“, – kalbėjo D. Bredelienė. Bendradarbiavimo sutartys su minėtomis savivaldybėmis buvo pasirašytos 2023 m. „Tai vienintelis kelias Lietuvoje, kur absoliučiai kiekvienas objektas yra palydimas J. Marcinkevičiaus poezija, publicistika, pasisakymais, laiškais. <…> Manome, kad į kelią ir Seimą įtrauksim. Todėl, kad yra Konstitucijos salė, o Konstitucijai 1992 m. preambulę parašė J. Marcinkevičius“, – pabrėžė renginio vedėja.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, kaip Kultūros kelio dalis, buvo įtraukta ir į Tūkstantmečio mokyklų programos veiklą. Bibliotekininkės Eglė Uleckienė ir Kristina Tamašauskienė pristatė, kokios edukacijos buvo vykdomos bibliotekoje: kaligrafija, siejant su poeto kūryba; vorų gamyba, įkvėpta Justino Marcinkevičiaus kūrinio „Voro vestuvės“; „Grybų karo“ edukacija, kurioje buvo kuriami lankstinukai, muliažai, buvo kalbama apie grybų savybes ir kt.
„Moksleiviai išsirenka eilėraščio eilutes, jas priklijuoja sau arba draugams ir tada skaitome – kiekvienas atranda sau priskirtą eilutę“, – pateikė pavyzdį K. Tamašauskienė.
R. Pavlavičienės teigimu, buvo įsipareigota įgyvendinti ne trumpesnę kaip šešiasdešimties akademinių valandų ilgalaikę tęstinę kultūrinio ugdymo programą. „Taip gimė programa „Atrask, pažink, veik“. Programą sudarė pristatymai, patyriminiai užsiėmimai, parodos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su autoriais, svarbiausi kultūrinio gyvenimo įvykiai“, – komentavo specialistė. R. Pavlavičienė pridūrė, kad kultūros temų įtraukimas į mokinių švietimą atnešė teigiamų rezultatų. „572 mokinių apsilankymai, 30 mokytojų apsilankymų mums, Prienams, buvo daug. <…> Šimtai respondentų patvirtino, kad programa buvo labai naudinga arba naudinga“, – pasakoja specialistė.
Antroje renginio dalyje dalyviai buvo pakviesti aplankyti kelis J. Marcinkevičiaus kelio objektus: poeto tėviškę, Pociūnų kaime esantį Kauno parašiutininkų klubą, Prienų „Žiburio“ kalnelį, Just. Marcinkevičiaus kiemelį prie poeto vardo bibliotekos ir skverą.
„Kultūros kelias yra iš tikrųjų vienijantis. Kultūra yra mūsų valstybės pamatas. Jeigu mes gerbsime kultūrą, <…> tai tikrai mes turėsime stiprią kultūrinę tapatybę“, – pabrėžė renginyje dalyvavęs LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Kultūros kelių aktualizavimas: Justino Marcinkevičiaus kelias“.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
Austė Kukankaitė