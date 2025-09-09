Prienuose eksponuojama Andriaus Lik darbų paroda

Rugsėjo 5 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atidaryta menininko, skulptūriaus ir grafiko Andriaus Lik autorinių darbų paroda „Dialogas“. Tai antroji A. Lik darbų paroda Prienuose, kurioje eksponuojamos įvairiomis technikomis ir iš skirtingų medžiagų sukurtos skulptūros bei detalūs grafikos darbai.
Ši paroda Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama visą rugsėjo mėnesį.
Parodos lankymas darbo dienomis 9.00–19.00 val.
Plačiau apie parodos darbų autorių
Andrius Lik – Birštono menininkas, skulptorius ir grafikas, daugiau nei keturis dešimtmečius kuriantis savitą plastikos kalbą. Jo kūriniuose dera lakoniška forma, medžiagos pajauta ir simbolinė galia.
Autorius įvaldęs daugybę skulptūros technikų ir dirba su įvairiomis medžiagomis: medžiu, bronza, akmeniu, druska, taip pat kuria grafikos darbus. Jis eksperimentuoja, ieškodamas savito stiliaus, o jo darbų kolekcijoje šalia tradicinių skulptūrų yra ir paveikslų, tapytų kavos pagalba.
Menininko darbai buvo pristatyti daugiau nei dvidešimtyje personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje – Vengrijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje, Suomijoje, Danijoje ir Rusijoje. Jo kūriniai puošia viešąsias erdves, tarp jų – unikalų povandeninį skulptūrų parką Trakų Galvės ežere.
Andrius dalyvauja meno stovyklose ir projektuose, tokiuose kaip „Bakhus sculpture in Middle Europe“ Vengrijoje, „Playing with Head sculpture“ Suomijoje, įvairūs darbai įtraukti ir į kitus meno projektus, privačias kolekcijas.
Jo kūryba – tai dialogas su medžiaga ir forma, siekiant atskleisti vidinį grožį bei harmoniją. Kiekvienas Andriaus Lik darbas kviečia sustoti, pajusti emociją ir susipažinti su menininko pasauliu, kuriame grožis ir simboliai susilieja į vientisą istoriją.
Prienų kultūros ir lasvalaikio centro informacija
Dainiaus Jurevičiaus nuotrauka