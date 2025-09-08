Nauja Austėjos Mockevičiūtės paroda „Gelmės“

Rugsėjo 5-osios vakarą Vėžionių biblioteka ir bendruomenės „Topolis“ namai prisipildė šurmulio bei kūrybinės dvasios. Čia buvo atidaryta vėžioniškės Austėjos Mockevičiūtės personalinė tapybos paroda „Gelmės“.
Į atidarymą rinkosi ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai iš aplinkinių miestelių. Salėje tvyrojo šventinė nuotaika, lydima smalsumo – visi norėjo pamatyti, kokias „gelmes“ 17-metė autorė atskleidžia savo kūryboje.
Sveikinimo žodžius Austėjai skyrė Vėžionių bendruomenės pirmininkė Irma Kereišienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus višosios bibliotekos atstovė ir Vėžionių bibliotekininkė Dalia Navickienė. Pasidžiaugti jaunąja kūrėja atvyko ir jos lietuvių kalbos mokytoja Vytautė Kurtovienė, o šilčiausius žodžius tarė šeimos nariai.
Tai jau trečioji Austėjos paroda, ir, nors autorė dar mokosi dvyliktoje klasėje, jos darbai sulaukia nemenko dėmesio. Jaunoji tapytoja neslepia, kad ją labiausiai įkvepia žmonių palaikymas ir smalsumas. „Kiekviena šypsena ar padrąsinantis žodis verčia mane toliau kurti ir dalintis“, – sakė ji renginio metu.
Austėja prisistatė kaip žingeidi ir daug pomėgių turinti mergina – dalyvauja skautų veikloje, domisi fotografija ir drabužių dizainu. Tapyba, pasak jos, yra tik viena iš daugelio meno formų, padedančių atrasti savitą kelią.
Parodos „Gelmės“ tema pasirinkta neatsitiktinai – kiekvienas paveikslas tarsi atskira pasaulio gelmė. Čia susipina skirtingos technikos: akvarelė, akrilas, juodas tušinukas. Kūriniai atskleidžia ne tik daiktus ar gamtos detales, bet ir emocijas, svajones bei vidines žmogaus baimes.
„Man svarbu, kad žiūrovas ne tik pamatytų grožį, bet ir pajustų emociją, kad paveikslas kalbėtų ne akimis, o širdimi“, – sakė autorė.
Ši paroda Vėžionyse tapo daugiau nei meno pristatymas – tai tikras bendruomeniškumo vakaras, subūręs įvairaus amžiaus žmones pasidžiaugti jaunosios kūrėjos talentu.
Paroda „Gelmės“ veiks iki 2025 m. gruodžio 5 d. adresu Lankų g. 1, Vėžionys, Vėžionių bendruomenės namuose.
Dalia Navickienė
Vėžionių bibliotekininkė
Nuotraukos: Irmos Kereišienės, Dalios Navickienės ir Austėjos Mockevičiūtės.