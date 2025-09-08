Kol Trumpas dvejoja, Putinas rengia savo šou

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas bei jo artimiausi komandos nariai (užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir patarėjas tarptautinės politikos klausimais Jurijus Ušakovas) šią savaitę paskyrė tam, kad sunaikintų paskutines JAV prezidento Donaldo Trumpo iliuzijas, esą dviejų lyderių susitikimas Aliaskoje anksčiau rugpjūtį sudėjo pagrindus vilčiai, kad prieš trejus su puse metų Ukrainoje pradėtas agresyvus Rusijos karas galėtų netrukus baigtis rimtomis derybomis dėl taikos.
Paaiškėjo, kad V. Putinas visai neketina susitikti ir kalbėtis šiuo klausimu nei su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, nei su pastaruoju D. Trumpo kompanijoje. Aišku ir tai, kad politinė Rusijos vadovybė taip ir neatsisakė dar 2022 m. deklaruotų pradėto karo Ukrainoje tikslų.
Šios iliuzijos bliuško, nors D. Trumpas tebekartojo mantras apie „labai gerą“ susitikimą Aliaskoje, vėl kažin ką vapėjo apie tai, kad jis V. Putinu yra „nusivylęs“ ir po kiek laiko imsis tam tikrų veiksmų [prieš Rusiją].
Tapo beveik visiškai aišku, kad D. Trumpo rugpjūčio antrojoje pusėje Ukrainai pateiktas kompromiso su Rusija planas tebėra faktinė kapituliacija: kariuomenės išvedimas iš Rusijos dar neokupuotų teritorijų, jų pripažinimas Rusijai, NATO narystės siekio atsisakymas bei rusų kalbos įteisinimas antrąja valstybine.
Nežinia, ką Maskvoje dar anksčiau veikė pagrindinis D.Trumpo derybininkas Steve’as Wittkoffas ir ką jis iš tų derybų parsivežė į Vašingtoną, tačiau dabar yra visiškai aišku, kad jo viešai skelbtos naujienos apie mažiau radikalią Rusijos poziciją ir galimybę kompromisams tebuvo visiškai nepagrįsta iliuzija.
Rusija tęs karą iki, V. Putino supratimu, pergalingos pabaigos. D. Trumpas, iki šiol Rusijai nepaskelbęs nė vienos naujos sankcijos, viešai piktinsis Ukrainoje žudomais žmonėmis, Baltuosiuose rūmuose kaups savo beisbolo kepuraičių kolekciją ir galbūt retkarčiais klausysis, ką apie karą Ukrainoje jam pasakoja žmona Melania.
Apgailėtinas vadinamojo Laisvojo pasaulio lyderio įvaizdis.
Dauguma nelaisvojo pasaulio lyderių tuomsyk sugužėjo į Kiniją pas diktatorių Xi. Čia įvairaus plauko diktatoriams kompaniją palaikė ir didžiausia pasaulio demokratija vadinamos Indijos lyderis Nanendra Modis. Tai – viena iš D. Trumpo žaidimų tarifais tarptautinėje ekonomikoje pasekmių. 25 proc. specialių eksporto į JAV muitų indiškoms prekėms dėl rusiškos naftos pirkimo paskatino N. Modį ieškoti užuovėjos pas tradicinę priešininkę Kiniją.
D.Trumpas naujus tarifus Indijai skelbė tarsi vedinas kilnaus tikslo – paskatinti atsisakyti jos verslo subjektus gausiai pirkti rusišką naftą ir taip remti V.Putino turimas galimybes finansuoti karo mašiną. Tačiau šis JAV administracijos sprendimas, dargi lydėtas įžeidžiančiais komentarais, akivaizdžiai buvo selektyvus. Ir neabejotinai nepasiekęs savo tikslo: iš pradžių tarsi suabejoję naftos tiekimo iš Rusijos prasmingumu, vėliau indai skelbė ir toliau pirksiantys žalią naftą iš Rusijos, net, atrodo, išsiderėjo Maskvoje papildomas nuolaidas šiai prekei.
V.Putinas Kinijoje surengė ir nuosavą ekonominį šou. Maskva su Pekinu pagaliau pasirašė „įpareigojantį“ memorandumą dėl antrojo dujotiekio į Kiniją iš Vakarų Sibiro – „Sibiro jėga-2“ tiesybos. Energetikos sektoriaus analitikai pažymi – šis memorandumas tėra pirmasis dokumentas, kurio Rusija siekė maždaug nuo 2015 m., kuomet susidūrė su Europos Sąjungos III energetikos paketo politikos (energijos gavėjų, tiekėjų ir skirstytojų juridinio atskyrimo) padariniais, o nuo 2022 m. ėmė prarasti pagrindinę savo gamtinių dujų pardavimo rinką. Šalių dar laukia detalesnės derybos dėl to, kokia bus šia magistrale tiekiamų gamtinių dujų kaina (kinai nori „vidinių“ Rusijos rinkos kainų, rusai nori aukštesnių), kas vamzdyną ties (kinai norėtų statyti patys, „Gazprom“ dujotiekių tiesyba yra esminis investicijų nuopjovų į nuosavą kišenę šaltinis). Be to, laukia ilgi metai, kol dujotiekis bus nutiestas. Tačiau tiesa ir tai, kad nuo panašaus memorandumo prasidėjo ir „Sibiro jėga-1“ radimosi istorija.
Juolab po vasarą vykusio Izraelio karinio konflikto su Iranu, Kinijos politinės viršūnės, regis, priėmė nuostatą, kad energijos išteklių tiekimas iš Vidurio Rytų regiono susijęs su politinėmis-karinėmis grėsmėmis.
Rytas Staselis