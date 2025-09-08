Darbotvarkėje – ir naujų mokslo metų iššūkiai, ir malonūs susitikimai seniūnijoje

Rugpjūčio 28 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti 36 sprendimai, taip pat surengtas išvažiuojamasis posėdis, aplankant Išlaužo seniūniją.
Sergančiųjų Alzheimerio liga ir demencija globai
Prienų globos namų teritorijoje dar yra senos statybos pastatų, kuriuos galima rekonstruoti ir įveiklinti atsižvelgiant į šiandienos visuomenės poreikius. Todėl Globos namų administracija kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės tarybą su prašymu pritarti projekto „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Prienų rajono savivaldybėje“ rengimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui. Pagal Tarybos posėdyje priimtą sprendimą Savivaldybė įsipareigojo prie šio projekto prisidėti finansiškai. Lėšos projektui suplanuotos Kauno regiono plėtros plane. Numatyta preliminari projekto vertė – 1 mln. eurų su Pridėtinės vertės mokesčiu. Savivaldybės dalis – ne mažesnė nei 150 tūkst. eurų (15 proc. projekto vertės), tačiau lėšų iš biudžeto gali tekti skirti daugiau dėl įsipareigojimo apmokėti netinkamas finansuoti projekto išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas.
Šio projekto metu numatyta rekonstruoti ir apšiltinti Prienų globos namų teritorijoje esantį medinį pastatą, pakeisti jo stogo dangą, langus, duris, modernizuoti šildymo, vandentiekio, elektros, vėdinimo sistemas, įrengti liftą (keltuvą), vienviečius ir dviviečius gyvenamuosius kambarius su higienos patalpomis, valgyklėle ir virtuvėle, užimtumo ir laisvalaikio organizavimo patalpomis, įvairiomis priemonėmis aprūpintu sensoriniu kambariu, aktyvios veiklos erdve. Pastatas bus pritaikytas asmenų, sergančių Alzheimerio liga ir demencija, globai bei priežiūrai.
Sieks gauti finansavimą priedangų rengimui
Kitu sprendimu pritarta Prienų rajono savivaldybės administracijos projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Prienų rajono savivaldybėje, II etapas“ rengimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui. Šis projektas bus teikiamas pagal pažangos priemonę „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“, jam vykdyti tikimasi gauti maksimalią galimą sumą – 200 tūkst. eurų.
Kaip teigta posėdyje, vienai priedangai sutvarkyti, jos konstrukcijoms sustiprinti, vėdinimo, rezervinio elektros energijos tiekimo, priešgaisrinėms sistemoms, apsauginiams skydams, evakuaciniams išėjimams, interneto taškui įrengti ir kt. reikmėms bus skirta iki 40 tūkst. eurų. Pagal prioritetus pirmiausia priedangos bus tvarkomos švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Diskusijos metu opozicijos atstovas Algis Marcinkevičius paragino Savivaldybę plėsti įrengiamų priedangų tinklą gyventojams, prisidedant ir biudžeto lėšomis.
Bus įrengtos dvi automobilių stovėjimo aikštelės
Pradėjus Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Revuonos g. 4, Prienuose, rekonstrukciją, planuojant jame įsteigti Psichiatrijos dienos stacionarą ir sukelti visas centro paslaugas, susirūpinta ir papildomų automobilių stovėjimo vietų įrengimu šioje gatvėje. Politikai posėdyje vienbalsiai sutarė, kad būtina gerinti eismo sąlygas ir įrengti dvi naujas automobilių stovėjimo aikšteles. Aikštelėje prie žemės sklypo Revuonos g. 9 numatytos 38 stovėjimo vietos, iš jų dvi vietos asmenims su negalia; aikštelėje prie žemės sklypo Revuonos g. 3 – 19 stovėjimo vietų, iš jų viena vieta asmenims su negalia.
Preliminari projekto vertė – 800 tūkst. eurų. Darbų finansavimo šaltinis – Prienų rajono savivaldybės biudžeto arba skolintos lėšos.
Aikšteles naudos ne tik Prienų PSPC darbuotojai ir pacientai, jos pasitarnaus ir lopšelio-darželio „Pasaka“, Prienų krašto muziejaus darbuotojams bei lankytojams, į miestą atvykstantiems turistams. Darbų metu ketinama sutvarkyti šalia Revuonos g. esančius šaltinius.
Po nesėkmingo aukciono sklype rengs riedučių trasą
Pripažintas netekusiu galios ankstesnis Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Pramonės g. 14, Prienų m., pardavimo atviro aukciono būdu“. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos skelbė du atvirus aukcionus, tačiau minėtu dviejų hektarų sklypu investuotojai nesusidomėjo. Todėl nuspręsta žemės sklypo dar vienam aukcionui neteikti, sklypas bus padalintas, vienoje jo dalyje planuojama įrengti aktyvaus laisvalaikio erdvę riedlenčių, riedučių ir dviračių sportui, nes tokių pramogų jaunimui Prienų mieste dar nėra. Kita sklypo dalis, anot mero A.Vaicekausko, galėtų būti patraukli gyvenamųjų namų statytojams. Juolab šiemet Savivaldybė ketina gauti papildomų lėšų iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pėsčiųjų ir dviračių takui Pramonės gatvėje įrengti, taip pat – lėšų Kęstučio g. dalies dangos atnaujinimui.
Pokyčiai ugdymo įstaigose
Politikai pritarė siūlymui sutrumpinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro pavadinimą ir šią įstaigą vadinti Prienų sporto centru. Posėdyje patvirtinti ir Prienų sporto centro nuostatai.
Patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai ir grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2025–2026 mokslo metais. Iš viso rajone veiks keturiolika priešmokyklinio ugdymo grupių.
Daugumos politikų balsais pritarta parengtam projektui su papildymais ir nustatytas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2025–2026 mokslo metais. Atsižvelgiant į šį sprendimą, nutarta prisidėti 50 procentų lėšų iš Savivaldybės biudžeto prie Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus ir Stakliškių skyriaus III gimnazijos klasių išlaikymo šiais mokslo metais.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, Suvalkijos gimnazijos Skriaudžių skyriuje, nesusirinkus reikiamam vaikų skaičiui, veiks vienas 4 klasės komplektas vietoj dviejų ir nebus formuojama 9 klasė. Tarybos posėdyje buvo palikta galimybė Ašmintos daugiafunkcio centro veiklai be ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių, su 1-4 ir 2-3 jungtinėmis klasėmis. Tačiau daugumai tėvelių pasirinkus „Ąžuolo“ progimnaziją, Ašmintoje mokinių neliko, ir rugsėjo mėnesį Tarybai bus teikiamas projektas dėl mokyklėlės uždarymo ir „Ąžuolo“ progimnazijos, kuriai skyrius priklauso, nuostatų pakeitimo. O „Ąžuolo“ progimnazijoje suformuota papildoma priešmokyklinė grupė, iš viso jų veiks keturios. Užnemunės Pakuonio skyriuje vietoj buvusių pagrindinio ugdymo klasių lieka ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ir pradinės klasės, iš jų 1–2 ir 3–4 klasės yra jungiamos.
Reikia paminėti, kad opozicijos atstovai, teikę savo siūlymų, valdančiųjų parengtiems sprendimo projektams nepritarė. Diskusijų objektu tapo Skriaudžių skyrius, kuriame Algis Marcinkevičius siūlė palikti galimybę formuoti du 4 klasės komplektus; kriterijai, pagal kuriuos jungiamos klasės; taip pat likusių pustuščių kaimo mokyklų patalpų įveiklinimas.
Skirtingų nuomonių pareikšta ir svarstant Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašą. Pirmiausia šį modelį išbandys Suvalkijos gimnazijos Veiverių T.Žilinsko skyrius, kuris dalyvauja regioniniame projekte, šiuo pavyzdžiu ketina pasekti ir Užnemunės mokyklos Pakuonio skyrius.
Opozicijos atstovų nuomone, visos dienos mokyklos idėją galėtų perimti ir kitos rajono mokyklos, nelaukiant kitų mokslo metų, o Savivaldybė prie popamokinės veiklos organizavimo, mokinių saugumo galėtų prisidėti biudžeto lėšomis. R.Zailskas patikino, kad Švietimo ir sporto skyrius suinteresuotas šio modelio įgyvendinimu ir kitose mokyklose, jeigu projektas pasiteisins, jis bus diegiamas plačiau.
Posėdyje buvo priimti ir kiti sprendimai.
Domisi savivaldos darbu
Dažname Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvauja ir LR Seimo narė Jūratė Zailskienė. Mero pakviesta į tribūną, politikus ji informavo apie naujosios koalicijos sudarymą, kitų metų valstybės biudžeto sudarymą ir finansinius prioritetus, pasiūlė konsultacijas II pensijų pakopos klausimais, atsakė į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš jų – kada kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas bus pakviesta į pokalbį su LR Prezidentu G.Nausėda.
J. Zailskienė pasidalino turima informacija apie kelio Prienai – Kaunas rekonstrukcijos pradžią, pakvietė vietos politikus, Savivaldybės administracijos specialistus aktyviai teikti pastabas, siūlymus regionui aktualiais klausimais.
Vizitas buvo ir informatyvus, ir dvasingas
Po posėdžio meras A.Vaicekauskas pakvietė Tarybos narius apsilankyti Išlaužo seniūnijoje. Politikai pirmiausia peržengė Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios slenkstį. Šventovėje, iškilusioje ant 1860 metais statyto dvaro sienų ir pamatų, juos iškilmingai pasveikino maestro Mindaugo Radzevičiaus atliekama vargonų muzika, pasitiko šešerius metus šia bažnyčia ir parapija besirūpinantis kun. Vilius Sikorskas, kuris per šį laikotarpį pritraukė nemažai rėmėjų ir projektinių lėšų, nuveikė labai daug ir prasmingų darbų. Restauruota kapinėse stovinti tarpukariu sukurta Švč. Mergelės Marijos Maloningosios statula, titulinis paveikslas „Švenčiausioji Mergelė Marija Krikščionių Pagalba“, senieji vargonai, durys, kapitaliai atnaujintas bažnyčios vidus ir šventorius, įrengtas grindų šildymas, įsigyti krištoliniai sietynai, atkartojantys prezidentienės S. Smetonienės dovanotą, tačiau prarastą sietyną, nuplautas ir nudažytas stogas. Suburtas choras ir glaudi tikinčiųjų bendruomenė. Atėjus charizmatiškam kunigui, parapija tikrąja to žodžio prasme prisikėlė iš sąstingio, prasiplėtė tradiciškai suprantamos jos ribos. Pandemijos metu Youtube kanalu pradėtos transliuoti šv. Mišios iš Išlaužo Dievo dvaro sekėjų skaičių užsiaugino iki kelių milijonų, pamaldas stebi lietuviai įvairiose pasaulio šalyse. Dėl estetiškos, išpuoselėtos aplinkos, instaliacijų šią bažnyčią Santuokos ar Krikšto sakramentams renkasi ir Kauno bei Garliavos gyventojai. Kun. V.Sikorskas yra vienas geriausių liturginio giedojimo specialistų, propaguojantis grigališkąjį giedojimą, todėl daugelis atvyksta pasiklausyti jo atliekamų giesmių, prasmingų pamokslų. Kauno sakralinės muzikos mokyklai vadovaujantis dr. Vilius Sikorskas yra reiklus bažnyčioje skambančiai muzikai, todėl šv. Mišiose gieda ne tik choras „Canticus Juvenis“, bet ir žymūs operos solistai, groja pripažinti muzikantai.
Klebonas politikams surengė įdomų pristatymą, kuriame priminė buvusio Tiškevičių dvaro ir bažnyčios istoriją, pasidalino savo patirtimi, kaip sekėsi remontuoti apleistą bažnyčią, išvaduoti nuo pelėsio senuosius rūsius, padėkojo rėmėjams, parapijiečiams ir kitiems pagalbininkams, kurie padeda realizuoti sumanymus, pritaikyti bažnyčią bei jos teritoriją tikinčiųjų poreikiams. Jis išreiškė padėką ir Prienų rajono savivaldybei, Tarybos nariams, seniūnui Tomui Skrupskui, vietos verslininkams ir gyventojams už geranoriškumą, palaikymą, bendrus projektus bei finansinę paramą.
Šiemet prie bažnyčios laiptų įrengtas keltuvas, Savivaldybė skyrė pusę reikalingų lėšų (6 tūkst. eurų) jo įrengimui, todėl riboto judėjimo asmenys, žmonės su negalia galės paprasčiau patekti į bažnyčią. Klebonas parodė varpinės pastate įrengtą tualetą, buvusio dvaro rūsius, restauruotas patalpas, kurias ketinama pritaikyti savitarnos kavinaitėms. Rūsio patalpose sukaupta senų bažnyčios rakandų, sakralinių eksponatų, kurie atras vietą kuriamame muziejuje.
Kartu su Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomene laimėjus projektą, prieš bažnyčią buvo įrengtas parkas su pasivaikščiojimo takais, gėlynais, apšvietimu.
Politikai pasigrožėjo parku, gėlėmis apipintomis arkomis, prie kurių mėgsta fotografuotis jaunavedžiai. Klebonas pasidalino planais parke įrengti ir fontaną. Šlaitas aplink bažnyčią apsėtas žole, aplinką puošia žydinčios katžolės, talkos būdu pasodinta per 1000 jų kupstelių. Šalia įveistas ir vynuogynas. Kun. V.Sikorsko pomėgis – vyndarystė, todėl svečiai turėjo progą paskanauti jo pagaminto vyno.
Tarybos nariai užsuko ir į Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyrių, bendravo su mokyklos vadovais, išbandė ir įvertino skyriuje įrengtą keltuvą, skirtą asmenims su judėjimo negalia, apžiūrėjo sporto ir šokių sales, aptarė laukiančius darbus – pastato stogo renovaciją ir sporto aikštyno atnaujinimą.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos