Su duona ir ugnimi palydėta vasara…

Kartą per metus, paprastai rudeniop, Beržyno parkas Prienuose į Duonos ir ugnies festivalį sukviečia liaudies tradicijų, gastronominio paveldo, senųjų amatų, kultūros puoselėtojus. Ir šiemet, rugpjūčio 30 d., parko erdvės ir takai, tvenkinio prieigos buvo paverstos šurmuliuojančiomis prekybininkų mugės, koncertų, edukacijų, parodų, seniūnijų ir bendruomenių parodomųjų kiemelių, pramogų ir aktyvaus laisvalaikio zonomis. Visą dieną trukusį, daugybę lankytojų pritraukusį renginį tradiciškai baigė koncertas su žinomais atlikėjais, o vakaro dangų nušvietė Ugnies teatro šou, ugnies apeigos ir šiaudinių skulptūrų fakelai prie vandens.
Penktą kartą Prienų rajono savivaldybės, Kultūros ir laisvalaikio centro, daugybės šventės partnerių, rėmėjų, verslo atstovų pastangomis surengtame festivalyje vienas iš svarbiausių akcentų – liaudišku stiliumi dekoruotos rajono seniūnijų, bendruomenių palapinės, kuriose buvo kviečiama padegustuoti pagal išskirtines receptūras vietos šeimininkių iškeptos duonos, pagamintų įmantriausių patiekalų.
Iš jų pačiu gardžiausiu pripažintas močiutės, dukros ir anūkės – Nijolės Lukoševičienės, Dianos Lastauskienės ir Vytautės Lastauskaitės – iš Pakuonio seniūnijos pagamintas patiekalas „Duonos medis“. Patiekalo autorėms, be kitų prizų, atiteko 100 eurų vertės dovanų kuponas. Gard-iausio patiekalo konkurso nugalėtojams, prizininkams ir dalyviams apdovanojimus įteikė meras Alvydas Vaicekauskas.
Prienų rajono medžiotojai šventėje demonstravo medžioklės kultūrą ir vaišingumą: ant jų stalo buvo patiektas keptas stirninas ir išpilstyta apie 60 litrų sriubos. Susidomėjusieji galėjo apžiūrėti medžioklės trofėjų, respublikinėse parodose pelniusių įvairius apdovanojimus, parodą.
Gurmanai mugėje rado ir ūkininkės iš Punsko suspaustų įvairių rūšių sūrių, ir prekybininkų siūlomos įvairių rūšių duonos bei kitų gardumynų.
Prienų parapijos Carito ir „Gilės sodo“ atstovai tvankią dieną vaišino šaltsriube su leistinukais ir vaisiais, kvietė įsigyti vietinių bitelių surinkto medaus, paaukoti „Šiltos sriubos“ akcijai.
Lauko erdvėse vyko tešlos ruošimo ir duonos kepimo ant laužo, senosios kalvystės, keramikos edukacijos, Prienų krašto muziejaus edukacija apie duonos kelią nuo grūdo iki krosnies „Ar jau galima valgyti?“.
Drąsiausi išbandė ekstremalią pramogą – vaikščiojimą basomis per žarijas, šokinėjo su gumomis. Mažieji būrėsi prie žaidimų stalelių, batuto ir pripučiamo baseino.
Parke eksponuota Prienų fotografų klubo „Foto Vingis“ paroda, pristatanti žinomų prieniečių portretus. Meras pagerbė Savivaldybės konkurso „Tapkime žydinčia savivaldybe“ konkurso dalyvius, gyvenamosios aplinkos puoselėtojus.
Nemažai žiūrovų pritraukė folkloro kolektyvų sambūrio „Oi būdavo, būdavo…“ dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiemetiniame sambūryje koncertavo septyni vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų folkloro kolektyvai iš mūsų rajono. Savo pasirodymus ansambliai baigė drauge sudainavę liaudies dainą „O, kano žali sodai“.
Šventės dalyvius pasveikino festivalio šeimininkas Alvydas Vaicekauskas, LR Seimo narė Jūratė Zailskienė, svečiai iš Kėdainių ir Kazlų Rūdos savivaldybių bei tą dieną Prienuose viešėję Tčevo, Liubano, Kentšyno (Lenkija) ir Talsų (Latvija) savivaldybių delegacijų atstovai.
Dalė Lazauskienė
