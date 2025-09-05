Pirmosiomis rugsėjo dienomis Birštono kultūros centras pražydo jurginais

Jurginų šventė–paroda jau tapo kasmetine Birštono tradicija, kuri pirmą rugsėjo savaitę suburia gausybę jurginų augintojų ir šių žiedų mylėtojų. Spalvingoje šventėje gėlių puoselėtojai pristatė gražiausius užaugintus jurginus, dalinosi unikaliausiomis jų kompozicijomis bei už savo darbus buvo apdovanoti Birštono savivaldybės prizais.
„Ši šventė kiekvienų metų pradžioje papuošia mūsų kurortą. Gėlių niekada nebūna per daug – jos puošia, sušildo, skleidžia gerą energiją,“ – tokiais žodžiais jurginų parodą tradiciškai atidarė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji dėkojo ne tik jurginų augintojams, bet ir visiems, kurie atėjo pasigėrėti išskirtinėmis žiedų spalvų paletėmis bei išrinkti „jurginų jurginą“.
Po N. Dirginčienės sveikinimo žodžių, viena iš renginio organizatorių Audronė Daubarienė papasakojo, kaip tinkamai skinti jurginus ir ką daryti, kad jų žiedai išsilaikytų kuo ilgiau. Ji patarė gėles skinti ankstų rytą arba vėlų vakarą, tik nuskynus jų kotelius pamerkti iki pat žiedo vandenyje bei jurgino žiedą vis papurkšti vandeniu. Taip pat jurginų mylėtoja rekomendavo gėlių kotus plikyti karštu vandeniu, tokiu būdu jie išsilaiko dar ilgiau. „Nors dauguma žmonių mano, kad jurginai yra trumpalaikės gėlės, vis tik tinkamai priežiūrint juos galima išlaikyti 7-9 dienas labai gražios formos,“ – tikino parodos organizatorė.
Po kalbų ir pamokų, renginio dalyviai žvalgėsi po parodą, šnekučiavosi tarpusavyje ir balsavo už jiems gražiausius žiedus ir kompozicijas. Kol vyko balsavimas, muzikiniu fonu lankytojus džiugino birštoniečiai Rokas ir Elzė.
„Prisimenu, kad viena iš pirmųjų organizuojamų jurginų švenčių vyko mano kieme. Man jurginai gamtoje atrodo gražiau, daugiau erdvės,“ – prisiminimais dalinosi užkalbinta renginio dalyvė Dalia Banienė. Moteris anksčiau savo kieme augino ir rūpinosi 156 jurginų rūšimis. „Meilė gimė Dzūkijoje, kai pamačiau nuostabias sodybas, kuriose auginami jurginai. Likau sužavėta ir galvojau, kad jeigu kažkada turėsiu savo sodybą, tik jurginus ir auginsiu,“ – paklausta, iš kur atsirado meilė šioms gėlėms, pasakojo Dalia.
Visiems pasišnekėjus ir atsigėrus arbatos, Birštono merė vėl stojo prie mikrofono ir paskelbė šių metų jurginų parodos laimėtojus. „Jurginų jurgino“ nominaciją pelnė Valės Petkevičienės išaugintas jurginas. Už originaliausią gėlių kompoziciją apdovanotas Romualdas Kastiukas. „Metų margaspalvių jurginų gausos“ apdovanojimą pelnė ilgametė jurginų mylėtoja ir parodos prizininkė Žydruolė Pivarauskienė. „Net nežinau, kas mūsų krašte galėtų neauginti jurginų. Pas mus pirmuosius jie atvežti, tai reikia palaikyti tradicijas. Kai manęs nebebus, reikės kažkam kitam savo sodą palikti,“ – pasakojo laimėtoja. Ž. Pivarauskienė teigė, kad savo sode augina apie 600 skirtingų rūšių jurginų: „Juos prižiūriu visus metus: sandėliuoju, perrinkinėju, išsklaidau, sodinu, raviu…“
Jauniausios jurginų augintojos nominacija skirta Agotai Mardosaitei.
Visi norintieji pasiimti po jurgino žiedą ar susikurti savitą puokštelę, gali tai padaryti po parodos uždarymo, penktadienį, 12 val.
Smiltė Pikaitė