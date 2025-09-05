Palydėjome vasarą

5 rugsėjo, 2025

Nemajūnų dienos centre vyko tradicine tapusi vasaros uždarymo šventė.
Vaikus pasitiko du dideli spalvoti batutai, kurie iš karto tapo pagrindine traukos vieta. Skambant muzikai, netrūko juoko, draugiškų lenktynių ir energingų šuolių. Prie cukraus vatos stalo greitai susidarė eilutė, minkšta ir saldi vata iš aparatų greitai dingdavo, bet vaikai galėjo vaišintis ne vieną kartą.
Vėliau visi susirinko prie bendro šventinio stalo. Ant jo puikavosi tortas, skirtas pasveikinti rugpjūčio mėnesį gimusius Centro lankytojus. Gimtadienio dainos ir draugų nuoširdumas sukūrė ypatingą šventinę nuotaiką.
Šventės pabaigoje buvo įteiktos padėkos ir mažos dovanėlės dviems aktyviausiems vasaros dienos centro lankytojams – tiems, kurie čia praleido daugiausia laiko, dalyvavo veiklose, padėjo kitiems bei rodė iniciatyvą. Tokiu būdu buvo paskatinti ir kiti vaikai drąsiai įsitraukti į Centro veiklas.
Šventė tapo gražiu vasaros palydėjimu, kupinu džiaugsmo, bendrystės ir jaukaus bendravimo.
