Jaunojo sklandytojo triumfas

Iš sklandymo varžybų Lenkijoje į Pociūnus grįžusio Tito Jovaišos, Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (KAASK) 21-erių metų piloto, laukė maloni staigmena – draugai ir artimieji jį pasitiko su ąžuolo vainiku. Šią garbę jis pelnė už Lenkijos nacionaliniame jaunimo sklandymo čempionate iškovotą antrąją vietą.
– Buvau vienintelis užsienietis ir, nors skraidžiau įskaitoje, medalių neparvežiau, tik šią taurę, – sakė pavargęs, bet laimingas Titas, rodydamas iškovotą trofėjų.
Rugpjūčio pabaigoje savaitę vykusiose jaunimo (iki 25-erių metų) varžybose dėl čempiono vardo dviejose sklandytuvų klasėse varžėsi 25 pilotai. Jauniausiems iš jų – tik šešiolika. Pagrindinė kova vyko tarp labiausiai patyrusių, vyriausiųjų, nuo kurių neatsiliko ir Titas. Orai buvo neblogi, skraidė beveik visas dienas. Titas pastebėjo, kad užduotys buvo parenkamos tokios, jog pilnai būtų išnaudojamos tos dienos sklandymui palankios oro sąlygos. O Lietuvoje užduotys dažnai būna per trumpos.
Titas yra vienas perspektyviausių Lietuvos sklandytojų, bet jau priskraidęs per 1000 valandų. Šią vasarą jis dalyvavo trejose varžybose, kuriose sekėsi neblogai, o Čekijoje vykusiame Pasaulio moterų sklandymo čempionate jam buvo patikėtos Lietuvos komandos kapitono pareigos. Mūsų šalies garbę gynė prienietė Edita Skalskienė (KAASK) ir vilnietė Austėja Urbanavičiūtė (Vilniaus aeroklubas).
– Įdomi patirtis. Džiugu, kad viename pratime Edita pelnė bronzos medalį. Austėja dar labai jauna, prizininke netapo, bet patirties sukaupė, – sakė Titas.
Paklaustas apie ateities planus, jaunuolis sakė, kad dabar jam svarbiausi mokslai Kauno technologijos universitete, kuriame studijuoja aviacijos inžineriją. Jis svajoja apie sklandytuvų, dronų konstravimą. Jau lankėsi sklandytuvų gamyklose Lenkijoje, Čekijoje, kitais metais norėtų apsilankyti ir Vokietijoje. Ir, aišku, jo tikslas – sklandyti, tobulėti dvasiškai ir fiziškai bei tęsti savo prosenelio, buvusio KAASK ir „Sportinės aviacijos“ direktoriaus Aleksandro Jonušo, taip pat savo senelio, UAB „Termikas“ generalinio direktoriaus Algimanto Jonušo, aviacijos tradicijas.
Onutė Valkauskienė