Birštono gimnazijos bendruomenė mokslo metus pasitinka pozityviai

Pasisėmę naujų patirčių ir įspūdžių po vasaros atostogų į klases vėl sugrįžo mokiniai. Rugsėjo 1-ąją Birštono gimnazijos bendruomenė tradiciškai pasitiko Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, o vėliau mokinių, jų tėvelių bei mokytojų laukė graži šventė gimnazijos kiemelyje ir, žinoma, pirmoji pamoka.
Anot Birštono gimnazijos direktoriaus Alvydo Urbanavičiaus, kaip ir kasmet, naujus mokslo metus kolektyvas pasitinka nusiteikęs darbingai ir pozityviai. Ankstesnių mokslo metų abiturientų pasiekimai pranoko lūkesčius, šiemet taip pat tikimasi darbingų metų ir gerų rezultatų.
Šiemet gimnazija mokinius pasitinka dar labiau atsinaujinusi: įrengtos ramybės salelės, lauko tyrinėjimo erdvė, gamtos mokslų labaratorija ir kt., todėl ir mokytojai, ir mokiniai turės dar daugiau galimybių ugdymo procesui ir darniam darbui.
Direktoriaus teigimu, pastarąjį dešimtmetį gimnazija kasmet į užtarnautą poilsį išlydi po 1–2 mokytojus. Šiemet su mokiniais ir kolegomis taip pat atsisveikino viena mokytoja, tačiau prisijungė kita pedagogė, tad mokytojų kolektyvas pilnai sukomplektuotas.
Kaip ir visoje Lietuvoje, Birštono gimnazijoje stebima mokinių mažėjimo tendencija. Anot A. Urbanavičiaus, tai lemia ir demografiniai rodikliai, ir tėvų mobilumas. Šiemet gimnazijoje suformuotas vienas abiturientų klasių komplektas, kas iš esmės ir lemia bendrą mokinių skaičiaus mažėjimą, tačiau mokykla pasipildė per 30 pirmokėlių.
Rimantė Jančauskaitė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
