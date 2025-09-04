Bendruomenė kultūrą ir gamtą jungia parke

Rugpjūčio 29 dieną Šilavoto Kunigo Antano Radušio parke vyko Šilavoto Davatkyno bendruomenės organizuotos vasaros palydėtuvės.
Dalyviai sodino medelius, kūrybinėse dirbtuvėse dekoravo medines gėles bei keramikines lėkštes, žaidė „nuomOK“ lauko, stalo žaidimus ir vaišinosi prie bendro stalo. Šis renginys – tik maža dalis nuoseklios Šilavoto Davatkyno bendruomenės veiklos, siejančios istorijos aktualizavimą, viešųjų erdvių kūrimą, paveldo išsaugojimą, ekologiją ir vietos bendruomeniškumą.
Šilavoto Davatkyno bendruomenės ištakos siejasi su 2000-aisiais, kai susibūrė žmonės, siekę išsaugoti daugiau nei šimtmetį veikusį neformalų moterų vienuolyną – Šilavoto Davatkyną. Čia nuo 1895 iki 1999 m. gyveno pamaldžios moterys – davatkėlės, kurios ne tik rūpinosi kaimo dvasiniu gyvenimu, bet ir slėpė tremtinius, mokė amatų, teikė psichologinę pagalbą, rūpinosi likimo nuskriaustaisiais.
Nuo 2004 m. Davatkyne buvo pradėti organizuoti menininkų plenerai, vėliau – tarptautiniai Poezijos pavasario renginiai ir net gimtosios žemės Jorio apdovanojimų šventė, knygų pristatymai, spektakliai ir kiti renginiai. 2019-aisiais bendruomenė formalizavosi į asociaciją, siekdama savarankiškai dalyvauti projektinėse veiklose. Šilavoto centre, šalia mokyklos, savo pastangomis ir gerų žmonių dėka įsigijo beveik hektaro sklypą. Bendruomenės narių triūsu mažai naudingas sklypas pamažu tampa poilsio, sporto, meno ir bendruomenės erdve. Įkurta treniruoklių zona, sutvarkytas pėsčiųjų takas, atsirado skulptūrų skveras, kuriama vaikų žaidimų erdvė.
Šiais metais pasodinti dekoratyvūs augalai, parkas pasipildė dekoratyviomis skulptūrinėmis gėlėmis, kurias numargino kūrybinių dirbtuvių dalyviai. Visuomet džiaugiamės, kad veiklos pritraukia ir dalyvius iš kitų Prienų rajono vietų. Šiemet į renginį–talką atvyko Prienų sveikuolių klubo „Versmenė“ nariai.
Rugpjūčio 29 dieną vykęs medelių sodinimas ir kūrybinės dirbtuvės „Gėlės Šilavotui“ sėkmingai papildė bendruomenės ilgalaikę viziją – sukurti istorijos, ekologijos, paveldo ir meno sinergiją parke, tuo pačiu paįvairino laisvalaikį. Parkas ne tik puošia Šilavotą, bet ir tampa gyva vietos bendruomenės ambicija ir investicija kitoms kartoms.
Viktorija Bielevičienė
Šilavoto Davatkyno bendruomenės pirmininkė
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
