Mokyklose prasideda dar vieneri kaitos ir vertybinių nuostatų stiprinimo metai

2 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Mokslo ir žinių dieną Prienų miesto švietimo bendruomenės atstovai paminėjo tradiciškai, susibūrę ant „Žiburio“ kalnelio, kuris svarbus ne tik miesto istorijai, bet ir daugeliui prieniečių kartų. Būtent iš šios vietos pirmokėliai iki šiol iškilminga eisena palydimi į savąsias mokyklas, būtent čia, prie švietimo simboliu tapusios skulptūros, nusifotografuoja į gimtus kraštus sugrįžę buvusių laidų abiturientai.
Ir Rugsėjo 1-osios susibūrimai vietos mokyklų bendruomenėms brangiose, simbolinę reikšmę turinčiose vietose, ir tą dieną parapijų bažnyčiose aukojamos šv. Mišios, ir rajono vadovų, svečių sveikinimai bei į klases kviečianti Pirmoji pamoka yra tradiciniai, per dešimtmečius susiformavę ir nekvescionuojami šventės ritualai. Visgi, nepaisant nuo seno įsišaknijusių tradicijų, mokyklos ir jų bendruomenės išgyvena nuolatinę kaitą – keičiasi veiklos modeliai, ugdymo programos ir prioritetai, tobulinamas mokymosi procesas, naujų žinių siekia ne tik mokiniai – kompetencijas stiprina ir jų mokytojai, diegiamos naujos informacinės ir komunikacinės technologijos, modernizuojama, poreikiams pritaikoma ugdymo aplinka.
Pastaraisiais metais švietimo srities atstovai susiduria su daugybe aktualių šiandienos visuomenės iššūkių, kuriuos tenka neatidėliotinai spręsti. Apie švietimo bendruomenėms keliamus uždavinius, per vasarą įvykusias permainas, laukiančias naujoves naujų mokslo metų išvakarėse beveik trims šimtams į švietimo bendruomenės pikniką susirinkusių narių kalbėjo Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas.
Šiemet rajone įvykęs septynių mokyklų transformacijos procesas įnešė tam tikrų, praktikoje dar neišbandytų veiklos aspektų. Nuo rugpjūčio 21 d. veiklą pradėjo jungtinė Suvalkijos gimnazija su Veiverių T.Žilinsko ir Skriaudžių struktūriniais skyriais, Dzūkijos gimnazija su Jiezno ir Stakliškių skyriais ir Užnemunės pagrindinė mokykla, apjungusi Balbieriškio, Išlaužo ir Pakuonio skyrius. Naujo mokyklų veiklos modelio, pagrįsto partnerystėmis, veiksmingesniu išteklių panaudojimu ir vieninga vadyba, išbandymas sutapo ir su Balbieriškio bei Išlaužo pagrindinių mokyklų ilgamečių direktorių pasitraukimu, todėl naujai paskirtiems vadovams teks imtis lyderystės, palaikant ryšį tarp skyrių ir sprendžiant kasdieninėje veikloje kylančias naujas problemas.
R.Zailskas vylėsi, kad naujai susikūrusios, Registrų centre registruotos švietimo organizacijos veiks sklandžiai, juolab po jų stogu išliko ilgą istoriją turinčios mokyklos, darbingos ir veiklios bendruomenės, kurioms toliau vadovaus patyrę vadovai Neringa Zujienė, Ramūnas Makaveckas ir Audronė Raibužienė.
Pikniko metu pakalbintas Užnemunės pagrindinės mokyklos laikinasis vadovas Ramūnas Makaveckas, kuriam teks krūvis administruoti nemažais atstumais vienas nuo kito nutolusius tris skyrius, sakė, kad būsimame darbe išlieka daug nežinios, bet yra pasiryžęs analogų neturinčias situacijas spręsti, padedant vietose dirbantiems pavaduotojams, ūkvedžiams, remiantis didelę patirtį sukaupusiais pedagogais. Jis neatmetė galimybės, reikalui esant, pasitarti ir su buvusiais mokyklų vadovais ar pasinaudoti jungtinių mokyklų modelį Lietuvoje jau išbandžiusių ugdymo įstaigų įdirbiu. Direktorius patikino, kad skyriai dirbs kaip įprastai, be kokių nors drastiškų pokyčių, bus tęsiamos ir tokios ilgametės mokyklų tradicijos, kaip Tolerancijos centro veikla Balbieriškyje. Pasak jo, jungtinė veikla atvers naujų galimybių – mokyklos galės dalytis gerąja patirtimi, stiprinti tarpusavio ryšį, įdarbinti reikiamus pedagogus ir specialistus, pretenduoti į projektinį finansavimą. R.Makavecko teigimu, šiuo metu pirmaeilis jo uždavinys – sutvarkyti visus su mokyklų reorganizavimu susijusius dokumentus, kaip to reikalauja teisės aktai.
Sveikindamas su nauja pradžia, R.Zailskas kvietė mokyklų bendruomenes susitelkti vienybei, bendriems tikslams ir prioritetams, kurie bus aktualūs mokslo metais. Jo teigimu, vieni iš keliamų prioritetų – tai kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo mokyklos tipo, klasės ar mokinio gebėjimų; pasirengimas visuotiniam ikimokykliniam ugdymui, 2026 m. pradedant nuo dvejų metų amžiaus; dėmesys įtraukiajam ugdymui; taip pat atnaujintas ugdymo turinys.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numačiusi parengti naujus Mokyklų tinklo kūrimo programos kriterijus, šiuo tikslu savivaldybių paprašyta iki rugsėjo vidurio pateikti savo siūlymus. Pasak R.Zailsko, vienas iš Savivaldybės siekių, kad mokyklų tinklo kūrimo kriterijai didmiesčių ir regioninių savivaldybių mokykloms būtų nustatyti skirtingi. Tikėtina, kad, atsižvelgiant į praėjusios brandos egzaminų sesijos pamokas, ir šioje srityje bus priimta neišvengiamai reikalingų sprendimų.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas minėjo, kad, tęsiant aprūpinimo ugdymo priemonėmis projektą, šiais mokslo metais rajono mokyklos gaus 96 naujus kompiuterius, 56 kompiuteriai skirti pernai. R.Zailskas pasidžiaugė sėkmingai baigiama įgyvendinti švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokykla“, prie „Žiburio“ gimnazijos įrenginėjamu STEAM laboratorijų centru, kuriuo galės naudotis visų rajono mokyklų mokiniai. Prienų rajono savivaldybė skiria daug dėmesio ir investuoja į mokymo(si) aplinkos gerinimą. Po renovacijos Stadiono mikrorajone duris atvėrė pagražėjęs buvusio „Gintarėlio“ lopšelio- darželio pastatas. Tiesa, Savivaldybės tarybos pritarimu jis buvo reorganizuotas ir prijungtas prie l/d „Saulutė“.
Artėja prie pabaigos „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono rekonstrukcijos darbai, naujame aikštyne dalis lauko treniruoklių bus pritaikyti asmenims su negalia. Prie „Ąžuolo“ progimnazijos atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė, mokykloje įrenginėjama rūbinė. R.Zailskas pasidalino ir džiugia žinia apie tai, kad nupirkti „Žiburio“ gimnazijos naujos sporto salės projektavimo darbai.
Nuo rugsėjo 1 d. Suvalkijos gimnazijos Veiverių T.Žilinsko skyrius pradės įgyvendinti visos dienos mokyklos projektą, šį modelį išbandyti ketina ir Užnemunės pagrindinės mokyklos Pakuonio skyrius.
Šiais mokslo metais Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas pedagogus pakvietė daugiau dėmesio skirti pilietiškumo ugdymui, integruojant jį ne tik į mokomuosius dalykus, klasės valandėles, bet ir į popamokinę veiklą. „Kiek mes investuosime į vaikus, didindami jų sąmoningumą, tiek sustiprinsime Lietuvos pilietinę visuomenę ateityje,“– pažymėjo R.Zailskas, primindamas apie svarbą savo asmeniniu pavyzdžiu mokiniams skiepyti vertybines nuostatas.
Visuotinai sutartas vertybes – pozityvumą, tobulėjimą, atsakingumą ir bendradarbiavimą – vedėjas papildė ir ne mažiau svarbiomis vertybėmis – pagarba vienas kitam ir tolerancija.
Dalė Lazauskienė

