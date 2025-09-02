Koks elektros generatorius tinkamiausias nuolatiniam, o koks – avariniam naudojimui?

Elektros tiekimo sutrikimai Lietuvoje vis dar nėra retenybė, o nuotolinis darbas, išmanių namų sprendimai ar jautri gamybinė technika reikalauja stabilaus energijos šaltinio. Dėl to generatorių paklausa išlieka aukšta – tiek nuolatiniam naudojimui, tiek trumpiems, bet kritiniams elektros tiekimo sutrikimams. Tačiau ar tikrai tas pats įrenginys tiks abiem atvejais?
Generatorius avariniam naudojimui: paprastas, bet efektyvus
Trumpalaikiams elektros tiekimo nutrūkimams dažniausiai pakanka nebrangaus, lengvai perkeliamo generatoriaus. Populiariausias pasirinkimas – benzininiai generatoriai. Jie pasižymi kompaktiškumu, paprasta priežiūra ir prieinama kaina. Tačiau jų veikimo laikas ribotas, todėl tokie įrenginiai puikiai tiks tik avariniam naudojimui – pvz., kelioms valandoms palaikyti šviesą, šildymą ar šaldytuvą.
Ką verta žinoti prieš perkant avarinį generatorių?
-
Rinkitės vienfazį modelį, jei tiekiama srovė bus reikalinga tik buitinėms reikmėms;
-
Patikrinkite, ar generatorius turi automatinį paleidimą nutrūkus elektrai;
-
Atkreipkite dėmesį į triukšmo lygį ir kuro sąnaudas.
Benzininiai R.I.D. generatoriai, kuriuos siūlo Technobaltic, puikiai atlieka šias funkcijas – ypač kai ieškoma patikimo sprendimo namams ar sodybai.
Generatorius nuolatiniam naudojimui: kai reikia maksimalios galios
Nuolatiniam elektros tiekimui reikalingas galingesnis, patikimesnis ir ilgaamžiškesnis sprendimas. Šiuo atveju bene geriausias pasirinkimas – dyzelinis generatorius. Jis tinkamas tiek pramonei, tiek individualiems ūkiams ar net ištisoms gyvenvietėms.
Tokie generatoriai:
-
Turi geresnį efektyvumo ir sąnaudų santykį ilgalaikėje perspektyvoje;
-
Gali dirbti nepertraukiamai – net kelias paras;
-
Pasižymi didesniu atsparumu aplinkos veiksniams ir eksploatacijos intensyvumui.
R.I.D. GmbH dyzeliniai generatoriai komplektuojami su aukštos klasės varikliais (Iveco, Mitsubishi ir kt.) ir gali būti papildomai įrengiami automatizuotais valdymo moduliais bei nuotolinio stebėjimo sistemomis. Tai itin aktualu įmonėms, kurios negali sau leisti elektros tiekimo pertrūkių.
Jei generatorius reikalingas tik retkarčiais – pavyzdžiui, žiemą dingus elektrai ar statybose be nuolatinio tiekimo – rinkitės kompaktišką, ekonomišką benzininį modelį. Tuo tarpu jei elektros poreikis yra nuolatinis ir didelis – pavyzdžiui, pramonėje ar ūkiniame sektoriuje – investuokite į patikimą dyzelinį įrenginį. Renkantis svarbiausia tiksliai įvertinti realų galios poreikį ir naudojimo dažnį. O jei kyla klausimų – verta pasikonsultuoti su profesionalais.