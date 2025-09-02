Atnaujintas „Saulutės“ darželis suspindo dar vienu „gintarėliu“…

2 rugsėjo, 2025

Rugpjūčio 27 dieną „Saulutės“ lopšelio-darželio bendruomenė sulaukė pulkelio svečių ir gavo daug dovanų mažųjų ugdytinių žaidimams ir aplinkos jaukumui sukurti. Proga švęsti neeilinė – prieš savaitę po renovacijos Stadiono mikrorajono vaikučiams vėl atidarytos atnaujintos buvusio „Gintarėlio“ darželio (nuo šio rugpjūčio – „Saulutės“) grupės.
Pastatas nebent tik korpusų išplanavimu primena ankstesnį, statytą daugiau nei prieš trisdešimt metų. Per dešimtmečius darželis nutriušo, tapo nepatraukliu ir energetiškai neefektyviu. Todėl Prienų rajono savivaldybės pasiryžimas skirti lėšų iš biudžeto ir ieškoti kitų finansinių šaltinių (iš viso į darželio ir jo aplinkos modernizavimą investuota daugiau nei 1,5 mln. eurų) pasiteisino. Prieš naujus mokslo metus baigto įgyvendinti projekto rezultatai atpirko ir tėvelių patirtus nepatogumus, kai, vykstant remontui, teko vaikus vežioti į toliau nuo gyvenamosios vietos esantį Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyrių bei kitus darželius. Kita vertus, atkūrė ir pasitikėjimą šia ugdymo įstaiga, jos patrauklumą, todėl tikėtina, kad ateityje norinčiųjų lankyti darželio grupes atnaujintame pastate tik daugės. Šiuo metu pastate veikia septynios grupės – keturios jų skirtos ankstyvajam ugdymui, o trys – ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Atnaujinti darželio korpusai iš tolo šviečia ryškiomis spalvomis, pasirūpinta patraukliu vidaus interjeru, naujais baldais, sutvarkytos, papildytos naujais įrenginiais, kupolo formos pavėsinėmis, sporto aikštele lauko erdvės, nutiesti nauji takai, pritaikyta aplinka judėjimo negalią turintiems asmenims. O svarbiausia – grupėse įrengtos šildomos grindys, todėl vaikučiams ir personalui neteks, kaip anksčiau, šalti net ir giliausią žiemą.
Gausus tėvelių dalyvavimas, mažųjų nekantrus klegesys, auklėtojų šypsenos parodė, kaip po užsitęsusio laukimo ir didelių lūkesčių yra gera sugrįžti į jaukius namus.
Įkurtuvių juostelę perkirpo, iškilminga proga pasidžiaugė LR Seimo narė Jūratė Zailskienė, meras Alvydas Vaicekauskas ir pastato šeimininkė, „Saulutės“ lopšelio-darželio direktorė Rita Drazdauskienė. Šiais metais Savivaldybės tarybos sprendimu reorganizavus „Gintarėlio“ darželį, jo pastatai buvo perduoti būtent jos vadovaujamai įstaigai.
Susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti įrengtas grupes, pasiįdomauti, kaip atliepiami vaikų poreikiai. Savivaldybės vadovai, politikai, kiti svečiai, su darželiu bendradarbiaujančių įstaigų atstovai turėjo progą jaukioje ir šviesioje renginių salėje išsakyti savo sveikinimus, linkėjimus darželio kolektyvui, pasiklausyti ugdytinių koncerto, iš skaidrių daugiau sužinoti apie darželio veiklas.
Atnaujintas patalpas pašventino Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonas dekanas Vaidotas Labašauskas.
Įstaigos direktorė Rita Drazdauskienė kolektyvo vardu padėkojo Prienų rajono savivaldybės merui ir visai jo komandai, Investicijų, Statybos ir ekonominės plėtros, Švietimo ir sporto skyrių specialistams, UAB „Fasida“ už rūpestį ir palaikymą, sėkmingą projekto įgyvendinimą, sudarytas puikias sąlygas darbui.
Mero A.Vaicekausko bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo R.Zailsko pastebėjimu, investavus į pačių mažiausiųjų ateitį, modernizavus darželio pastatą, Prienuose žengtas dar vienas žingsnis nuosekliai gerinant švietimo įstaigų aplinką ir ugdymo kokybę.
