Atnaujintas „Saulutės“ darželis suspindo dar vienu „gintarėliu“…

Rugpjūčio 27 dieną „Saulutės“ lopšelio-darželio bendruomenė sulaukė pulkelio svečių ir gavo daug dovanų mažųjų ugdytinių žaidimams ir aplinkos jaukumui sukurti. Proga švęsti neeilinė – prieš savaitę po renovacijos Stadiono mikrorajono vaikučiams vėl atidarytos atnaujintos buvusio „Gintarėlio“ darželio (nuo šio rugpjūčio – „Saulutės“) grupės.
Pastatas nebent tik korpusų išplanavimu primena ankstesnį, statytą daugiau nei prieš trisdešimt metų. Per dešimtmečius darželis nutriušo, tapo nepatraukliu ir energetiškai neefektyviu. Todėl Prienų rajono savivaldybės pasiryžimas skirti lėšų iš biudžeto ir ieškoti kitų finansinių šaltinių (iš viso į darželio ir jo aplinkos modernizavimą investuota daugiau nei 1,5 mln. eurų) pasiteisino. Prieš naujus mokslo metus baigto įgyvendinti projekto rezultatai atpirko ir tėvelių patirtus nepatogumus, kai, vykstant remontui, teko vaikus vežioti į toliau nuo gyvenamosios vietos esantį Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyrių bei kitus darželius. Kita vertus, atkūrė ir pasitikėjimą šia ugdymo įstaiga, jos patrauklumą, todėl tikėtina, kad ateityje norinčiųjų lankyti darželio grupes atnaujintame pastate tik daugės. Šiuo metu pastate veikia septynios grupės – keturios jų skirtos ankstyvajam ugdymui, o trys – ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Atnaujinti darželio korpusai iš tolo šviečia ryškiomis spalvomis, pasirūpinta patraukliu vidaus interjeru, naujais baldais, sutvarkytos, papildytos naujais įrenginiais, kupolo formos pavėsinėmis, sporto aikštele lauko erdvės, nutiesti nauji takai, pritaikyta aplinka judėjimo negalią turintiems asmenims. O svarbiausia – grupėse įrengtos šildomos grindys, todėl vaikučiams ir personalui neteks, kaip anksčiau, šalti net ir giliausią žiemą.
Gausus tėvelių dalyvavimas, mažųjų nekantrus klegesys, auklėtojų šypsenos parodė, kaip po užsitęsusio laukimo ir didelių lūkesčių yra gera sugrįžti į jaukius namus.
Įkurtuvių juostelę perkirpo, iškilminga proga pasidžiaugė LR Seimo narė Jūratė Zailskienė, meras Alvydas Vaicekauskas ir pastato šeimininkė, „Saulutės“ lopšelio-darželio direktorė Rita Drazdauskienė. Šiais metais Savivaldybės tarybos sprendimu reorganizavus „Gintarėlio“ darželį, jo pastatai buvo perduoti būtent jos vadovaujamai įstaigai.
Susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti įrengtas grupes, pasiįdomauti, kaip atliepiami vaikų poreikiai. Savivaldybės vadovai, politikai, kiti svečiai, su darželiu bendradarbiaujančių įstaigų atstovai turėjo progą jaukioje ir šviesioje renginių salėje išsakyti savo sveikinimus, linkėjimus darželio kolektyvui, pasiklausyti ugdytinių koncerto, iš skaidrių daugiau sužinoti apie darželio veiklas.
Atnaujintas patalpas pašventino Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonas dekanas Vaidotas Labašauskas.
Įstaigos direktorė Rita Drazdauskienė kolektyvo vardu padėkojo Prienų rajono savivaldybės merui ir visai jo komandai, Investicijų, Statybos ir ekonominės plėtros, Švietimo ir sporto skyrių specialistams, UAB „Fasida“ už rūpestį ir palaikymą, sėkmingą projekto įgyvendinimą, sudarytas puikias sąlygas darbui.
Mero A.Vaicekausko bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo R.Zailsko pastebėjimu, investavus į pačių mažiausiųjų ateitį, modernizavus darželio pastatą, Prienuose žengtas dar vienas žingsnis nuosekliai gerinant švietimo įstaigų aplinką ir ugdymo kokybę.
Dalė Lazauskienė
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-