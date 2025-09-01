Vasaros sporto ir pramogų festivalis „Saulės vaikai 2025“

Rugpjūčio 20 d. Birštono sporto centro stadione vyko tradicinis vasaros sporto festivalis „Saulės vaikai 2025“, subūręs šimtus vaikų ir bendruomenės narių į sporto, pramogų bei draugystės šventę.
Festivalio rytą dalyviai rinkosi į stadioną, kur jų laukė registracija, pusryčiai ir iškilmingas renginio atidarymas. Nuo pat pirmųjų rungčių stadioną užliejo gera nuotaika ir sportinis azartas. Vaikai varžėsi mini futbolo, tinklinio, virvės traukimo, 100 m bėgimo bei šuolio į tolį iš vietos rungtyse.
Džiugu pasidžiaugti, kad Nemajūnų dienos centro mažieji lankytojai taip pat išbandė savo jėgas varžybose. Ąžuolas užėmė I vietą 100 m bėgime (berniukų 8–12 m. grupėje), Aušra laimėjo II vietą 100 m bėgime (mergaičių 8–12 m. grupėje).
Be sportinių rungčių, dalyvių laukė ir pramogų erdvė: kūrybinės dirbtuvės, pažintis su sportiniais šunimis, astronomijos užsiėmimai, batutai, muilo burbulai, pripučiamos pramogos ir daugybė kitų veiklų.
Renginio pabaigoje visoms dalyvavusioms organizacijoms buvo įteiktos padėkos, o vaikams – smagios dovanėlės.
Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams už kvietimą, naujas patirtis bei puikų renginį, kuris suteikė vaikams galimybę ne tik sportuoti, bet ir smagiai praleisti laiką drauge.
