Vanduo: kada, kiek jo gerti?

Per įvairius medijos kanalus dažnai girdime, kad žmogui per parą derėtų išgerti apie 2 litrus vandens. Tačiau kuriuo metu sveikiausia jį gerti ir kada vandens derėtų atsisakyti?
Atsikėlus – stiklinė vandens
Gydytojai dietologai, mitybos specialistai pataria kas rytą išgerti stiklinę šilto vandens. Tokiu būdu nuplausite virškinimo traktą, greičiau pabusite, dings sausumo jausmas burnoje, jausitės žvaliau. Jeigu jums paprastas vanduo neskanus, paskaninkite jį keliais citrinos ar greipfruto griežinėliais. Pabudus per pirmąsias 10 minučių išgėrus 1 ar 2 stiklines vandens pažadinsite virškinimo sistemą, – lengviau įsisavinsite rytinį maistą.
• Pusryčiauti derėtų maždaug po valandos.
O kada gerti dieną?
Dienos metu 1 valandą ar 30 minučių prieš valgį patartina išgerti po stiklinę vandens. Tai – skystina kraują, išsiskiria daugiau virškinimo sulčių, greitėja maistingų medžiagų įsisavinimas. Kiek jums išgerti vandens, priklauso nuo ligų, kuriomis sergate, gyvenimo būdo bei individualių organizmo ypatumų.
Jeigu, pavyzdžiui, valgant kepsnį su daržovėmis ar picą su aštriu padažu jus troškina, tuomet pagurkšnokite vandenį. Praskiedus maistą vandeniu – jis greičiau ir geriau suvirškinamas, lengviau pasisavinamos maistingosios medžiagos.
• Jeigu norite pavalgyti sočiau, tada vandens prieš valgį geriau negerti, o po truputėlį jį gurkšnoti valgymo metu.
Kokį vandenį gerti?
Gerkite paprastą geriamąjį vandenį, jį galite paskaninti arbūzo, agurko, citrinos skiltelėmis arba įmeskite saują šviežių uogų. Vasara ir ruduo – dėkingas metas, pažeriantis didelę vaisių, uogų įvairovę vandeniui skaninti.
Gydytoja dietologė dr. Rūta Petereit rekomenduoja kasdieną vartoti paprastą stalo ar silpnos mineralizacijos ir be angliarūgštės vandenį, kartais jį pakeičiant turinčiu daugiau mineralinių medžiagų. Saldinti gazuoti gėrimai, stipri arbata, kava iš organizmo vandenį šalina.
Beje, kavą derėtų vartoti su maistu arba netrukus po jo.
Reikėtų atsigerti vandens aktyvios mankštos ar fizinės veiklos metu, tada lengviau pasišalins raumenų veiklos metu susidariusios toksinės medžiagos, atsistatys normalus širdies ritmas, gerės bendra organizmo savijauta.
• Gausiau pavalgius, atsigerkite ne anksčiau nei po 1–1,5 val.
Prieš miegą – minimaliai
Išgerta viena stiklinė vandens pusvalandį (jeigu šlapimo pūslė silpnesnė, išgerkite likus valandai) prieš miegą mums naudinga, nes naktį vyksta pagrindinis organizmo valymasis nuo toksinų (daug vandens tuo metu išgarinama kvėpuojant ir prakaituojant), todėl vakare patartina vandens atsargas papildyti.
• Ribokite vandens gėrimą vakare, ypač prieš miegą, nes organizmas nakties metu skysčių nešalina.