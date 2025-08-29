Tarybos posėdis

Po ilgesnės vasaros pertraukos susirinkę į posėdį Birštono savivaldybės tarybos nariai netruko priimti sprendimus dėl visų darbotvarkėje įrašytų 16 klausimų.
Kiek ilgiau buvo diskutuota dėl sprendimo priėmimo svarstant klausimą dėl Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto – dviejų vandens gręžinių nuomos. Svarstant klausimą komitetuose buvo pasigesta aiškesnio reglamentavimo, ar mineralinio vandens gręžiniai yra kilnojamas, ar nekilnojamas turtas, kilo klausimų dėl specialios tvarkos bei metodikos nustatymo. Pagal galiojančius įstatymus, žemės gelmių ištekliai yra išimtinai valstybės nuosavybė, o gręžiniai – savivaldybės. Tarybos nario Vinco Valentino Revucko teigimu, Savivaldybė yra priėmusi principinį nutarimą gręžinių neparduoti, o juos nuomoti. Tad po diskusijų buvo nuspręsta skelbti nuomos konkursą, nustatant minimalų koeficientą, vieno gręžinio kainą mėnesiui nuo 1980 iki 1590 eurų, o kito – nuo 248 iki 207 eurų.
Posėdyje taip pat priimtas sprendimas „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Birštono miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų patvirtinimo“. Jais remiantis, vieta metams kainuos 400 eurų, o jei vietos bus įrengtos privačiomis lėšomis, 5 metus jų rezervavimas bus nemokamas.
Tarybos nariai pritarė ir minimaliam kainų už Birštono sporto centre teikiamas paslaugas padidinimui, patvirtino savivaldybei priklausančių žemės sklypų pardavimo aukcione pradinę pardavimo kainą, nustatė savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčių dydžius, priėmė sprendimus kitais darbotvarkėje įrašytais klausimais.
Po posėdžio, Tarybos nario Vytauto Silevičiaus siūlymu, grupė Tarybos narių aplankė kairįjį Nemuno krantą. Išvykos metu buvo apžiūrėta būsimo pėsčiųjų ir dviračių tilto vieta, aptarti planuojamų kelių ir dviračių takų įrengimo bei remonto ir apšvietimo darbai.
Tarybos nariai taip pat susitiko su seniūnaičiu Algirdu Kemzūra, kalbėjosi apie šioje Nemuno pusėje gyvenantiems žmonėms aktualius ir svarbius dalykus.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė džiaugiasi tokia Tarybos narių iniciatyva po posėdžių gyvai aptarti bendruomenei svarbius klausimus vietoje. Pasak merės, tokie vizitai leidžia geriau pamatyti realią situaciją ir priimti pagrįstus sprendimus Birštono bendruomenės labui.
„Gyvenimo“ informacija