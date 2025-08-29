Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sukakčiai – knyga „Moralinio autoriteto galia“ Birštono bažnyčioje

29 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Minint Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 105 metų gimimo sukaktį, buvo pristatyta I. Andrukaitienės ir E. Timuko knyga „Moralinio autoriteto galia“, skambėjo Mindaugo Aleknavičiaus atliekama muzika.
Susirinkusieji taip pat turėjo progos apžiūrėti turtingą Utenos kultūros centro kilnojamą parodą „Padaryk mane gerumo ženklu“, kuri eksponuojama Birštono bažnyčioje ir Birštono sakraliniame muziejuje. Paroda veiks iki rugsėjo 10 d.
Šventose Mišiose, kurias aukojo Birštono klebonas mons. R. Jurkevičius, buvo meldžiamasi, prašant globos palaimintojo Teofiliaus Matulionio (1873-1962), nes būtent rugpjūčio 20 d. 1962 m. Šeduvoje užgeso drąsaus kankinio dėl tikėjimo gyvybė.
Birštono savivaldybės merė N.Dirginčienė padėkojo autorei Nepriklausomybės Akto signatarei p. Irenai Andrukaitienei už prasmingą darbą, puoselėjant didžios asmenybės atminimą ir jau antrą Kardinolo asmenybei skirtą publikaciją.
