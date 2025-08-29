FIZINIS AKTYVUMAS – DŽIAUGSMAS IR BENDRYSTĖ VAIKAMS!

PROJEKTAS „KARTU JUDĖTI SMAGIAU!“
Projekto kodas: NSA-FA-NFA-2024-0033
2025 metų birželio–rugpjūčio mėnesiais projektas „Kartu judėti smagiau!“ dar kartą įrodė, kad fizinis aktyvumas gali būti ne tik sveikatos stiprinimo priemonė, bet ir smagus bei bendrystę kuriantis užsiėmimas. Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie dažniau turi mažiau galimybių lankyti sporto būrelius, yra mažiau motyvuoti judėti arba daugiau laiko praleidžia prie ekranų. Įvairių veiklų metu vaikai gali atrasti, kad sportas ir judėjimas – tai džiaugsmo, naujų įspūdžių ir draugystės šaltinis.
Projektas įgyvendinamas su 5 partneriais:
- Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
- Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
- Šiaulių lopšeliu-darželiu „Trys nykštukai“
- Mažeikių lopšeliu-darželiu „Bitutė“
- Vilniaus lopšeliu-darželiu „Jurginėlis“
„Dalinkimės žiniomis apie sportą!“ – žaidynės mažiesiems
Rugpjūčio 19 d. Prienų savivaldybėje ir rugpjūčio 22 d. Kėdainių savivaldybėje vyko vaikų sporto žaidynės „Dalinkimės žiniomis apie sportą!“. Jose dalyvavo po 20 vaikų, o užsiėmimai truko keturias valandas.
Žaidynių metu mažieji turėjo progą išbandyti įvairias estafetes, komandinio bendradarbiavimo rungtis, judriuosius žaidimus bei smagias mankštas. Tokia veikla suteikė vaikams galimybę ne tik aktyviai pajudėti, bet ir patirti, ką reiškia bendradarbiauti su draugais, pasidžiaugti pergale ar draugiškai priimti pralaimėjimą. Organizatoriai pastebėjo, kad aktyvūs žaidimai sustiprino vaikų tarpusavio ryšį, o šypsenos ir pasitikėjimas savimi tapo svarbiausia šių renginių dovana. Svarbiausia, kad į žaidynes buvo pakviesti vaikai, kurie paprastai neturi galimybės lankyti sporto būrelių ar yra mažiau fiziškai aktyvūs. Tokiu būdu veikla tapo ne tik pramoga, bet ir reikšminga paskata labiau įsitraukti į judrią kasdienybę.
„Mokomės draugiškai varžytis“ – sportas kaip draugystės pamoka
Birželio 11 d. Šiaulių savivaldybėje prasidėjo veikla „Mokomės draugiškai varžytis“. Ši iniciatyva kviečia vaikus aktyviai sportuoti per komandinius žaidimus, estafetes bei įvairias fizines rungtis.
Pagrindinis veiklos tikslas – išmokyti vaikus, kad sportas yra ne tik apie greitį ar pergales, bet ir apie draugišką bendravimą, bendradarbiavimą bei pagarbą sau ir kitiems. Užsiėmimuose mažieji mokosi ne tik judėti, bet ir išgyventi įvairias emocijas: džiaugtis pergale, priimti pralaimėjimą, padrąsinti draugą.
Net 70 % dalyvių sudaro vaikai, turintys mažiau galimybių lankyti sporto būrelius ar aktyviai leisti laiką. Todėl ši veikla ypač svarbi – ji padeda tokiems vaikams patirti sporto teikiamą naudą bei sustiprinti emocinę gerovę. Užsiėmimai vyksta vaikų darželių aikštelėse ir sporto aikštynuose, t. y. visai šalia jų namų, kad kiekvienas galėtų lengvai prisijungti.
„Judrūs žaidimai lauke“ – aktyvus laisvalaikis šalia namų
Taip pat nuo birželio 11 d. Šiauliuose startavo veikla „Judrūs žaidimai lauke“. Ji skirta vaikams, norintiems smagiai praleisti laiką gryname ore, susipažįstant su daugiau nei 50 skirtingų judrių žaidimų. Tai tradiciniai žaidimai, tokie kaip „Katė ir pelė“, „Akla višta“, „Trečias bėga“, bei šiuolaikiškesnės komandinės rungtys. Veikla organizuojama skveruose, darželių aikštelėse – vietose, kurios yra visai šalia vaikų namų. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po pusantros valandos ir truks ne trumpiau nei tris mėnesius.
Judrūs žaidimai padeda lavinti vaikų greitumą, vikrumą, reakciją, taip pat skatina draugystę bei bendravimą. Specialistai pastebi, kad tokios veiklos mažina laiką, kurį vaikai praleidžia prie ekranų, ir suteikia jiems galimybę atrasti, kad smagus laikas gryname ore gali tapti pačiu geriausiu nuotykiu.
Virtuali pagalba pedagogams
Projektas pasirūpino ir specialistais – parengta metodinė medžiaga nuotolinėms fizinio aktyvumo pamokoms. Tai 30 skirtingų užsiėmimų aprašymai, kiekvienas po 1,5 valandos. Medžiaga skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams, tačiau orientuota į tai, kad su ja galėtų dirbti pedagogai ir neformalaus ugdymo specialistai. Parengti aprašymai suteikia konkrečių idėjų, kaip motyvuoti vaikus judėti, kokius žaidimus pasiūlyti ir kaip organizuoti veiklas, kad jos būtų patrauklios net tiems, kurie paprastai sportu nesidomi. Be to, metodinė medžiaga bus pristatyta ir praktiniuose mokymuose, kuriuose specialistai galės patys išbandyti siūlomas pamokėles kartu su vaikais.
Projektas parodė, kad fizinis aktyvumas yra daug daugiau nei tik sporto pratimai – tai draugystė, pasitikėjimas savimi, nauji atradimai ir šypsenos, kurios lydi vaikus dar ilgai po užsiėmimų.
Projektas bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Bendras finansavimas sudaro 171 420,05 €.
Projekto trukmė 18 mėnesių – nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.
Projekto pareiškėjas: VšĮ „Mokymų sinergija“