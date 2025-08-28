Rugpjūčio 22 d. Paprienės sporto ir laisvalaikio erdvėje prie Nemuno įvyko tradicinė pramogų ir sporto šventė „Sėsk, broliuk, po uosiu“. Ji subūrė įvairaus amžiaus dalyvius – nuo mažiausių vaikų iki aktyvių senjorų. Šventėje netrūko veiklų visiems – mažieji smagiai šėliojo ant batuto, o suaugusieji rinkosi azartiškas rungtis.
Renginį šiltai vedė ir visus dalyvius subūrė Paprienės bendruomenės pirmininkė Loreta Danilevičienė. Šventės dalyvius pasveikino LR Seimo narė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono vicemeras Deividas Dargužis, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis bei Prienų globos namų atstovas.
Nors vėliau šventę pasitiko lietus ir stipresnis vėjas nuo Nemuno, azarto tai nesumažino – dalyviai tik dar labiau įsitraukė į rungtis, o sportinis entuziazmas persmelkė visą vakarą. Renginio metu netrūko juoko, sporto rungčių ir bendrystės.
Sportinės rungtys ir nugalėtojai
Šventėje ypatingas dėmesys skirtas sportui ir bendram azartui:
Smiginis – I vietą laimėjo Zita, antras liko Rimantas, trečioji – Jadzytė.
Stalo tenisas – čempionu tapo Rokas, II vietą iškovojo Daiva, III vietą užėmė Justinas.
Krepšinio metimai – taikliausia buvo Rima, II vietoje liko Deividas, III – Rokas.
Petankė – po ilgų ir įtemptų varžybų nugalėjo Rimanto ir Deivido komanda, II vietą užėmė Rimos ir Roko duetas, III vieta atiteko „Versmenės“ klubo atstovėms Aldonai ir Alvyrai.
Visi dalyviai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis. Ypač buvo pasidžiaugta gausiu „Versmenės“ sveikuolių klubo narių dalyvavimu. Jų energija ir užsidegimas praturtino renginį.
Šventės pabaigoje visi susirinko prie suneštinių vaišių stalo. Bendruomenės nariai ir svečiai džiaugėsi, kad tokios šventės tampa puikia proga ne tik pasivaržyti, bet ir pabendrauti, užmegzti naujų draugysčių bei stiprinti bendrystę.
Kęstutis Bakas
Autoriaus nuotraukos