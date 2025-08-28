Prienų rajono savivaldybės delegacija lankėsi Lenkijoje

2025 m. rugpjūčio 22–25 dienomis Prienų rajono savivaldybės delegacija viešėjo Lenkijoje, Tčevo (Tczew) rajone, kur kartu su Vodzislavo (Wodzisław) rajono (Lenkija) ir Zestafoni rajono (Sakartvelas) delegacijomis dalyvavo tarptautiniame savivaldybių susitikime Tčevo seniūno Miroslavo Augustyno ir Tčevo rajono tarybos pirmininko Kšyštofo Kordos kvietimu. Prienų rajonui atstovavo Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos specialistė (ryšiams su visuomene) Roma Sinkevičiūtė ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė.
Vizito metu buvo pabrėžta ilgametė Prienų ir Tčevo bendrystė – šiemet skaičiuojami jau keturiolikti bendradarbiavimo metai. Prienų rajono savivaldybės meras savo kalboje akcentavo draugiškus, per daugelį metų užsimezgusius ryšius, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.
Dėmesys istorijai, tradicijų puoselėjimas ir aktyvus kultūrinis gyvenimas – tai vertybės, kurias puoselėja Tčevas ir Prienai. Per kelias dienas trukusį vizitą delegacijų nariai dalyvavo oficialiuose susitikimuose, istorinės atminties renginiuose ir kultūrinėje programoje, kurios viena iš dalių – pažintis su vienu gražiausių Lenkijos miestų Torune (Toruń). Susitikimų metu pasidalinta patirtimi viešojo valdymo, kultūros bei socialinės paramos srityse, taip pat aptartos gairės, stiprinant savivaldybių draugystę ir atveriant duris naujoms iniciatyvoms kultūros, meno ir kitose srityse.
Vizito kulminacija tapo iškilminga Tčevo rajono tarybos sesija Subkovų (Subkowy) kultūros namuose, kurioje buvo skaitoma paskaita apie generolo Dąbrowskio veiklą regione, įteikti apdovanojimai ir premijos, pasirodė Gnevo (Gniew) choras „Pasja“.
Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas, padėkodamas Tčevo rajono vadovams už svetingumą ir nuoširdumą, pakvietė partnerius atvykti į Prienuose vyksiantį Duonos ir ugnies festivalį, kuriame laukiama svečių ir iš kitų Lenkijos miestų partnerių.
Prienų rajono savivaldybės informacija
