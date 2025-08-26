Prienų rajono savivaldybėje aptartas bendradarbiavimas su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais

Rugpjūčio 19 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko Savivaldybės ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerai Laimutė Jančiukienė ir Deividas Dargužis, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, mero patarėjos Viktorija Ignatavičienė ir Aurelija Uldinskienė, skyrių specialistai, KPPAR l.e.p. generalinis direktorius Andrius Verbyla, generalinis sekretorius Rimas Varkulevičius, Kauno PPAR regionų vadovų kolegijos pirmininkas Remigijus Daugėla ir UAB „Du medu“ vadovas bei Prienų atstovybės vadovas Vytautas Račickas.
Susitikimo metu buvo aptartos Prienų rajono verslo aplinkos aktualijos bei Savivaldybės planai, KPPAR veikla regione ir galimos bendros iniciatyvos. Pagrindinis tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės ir verslo bendruomenės, skatinti verslo įmonių telkimą.
Kauno PPAR atstovai trumpai pristatė Rūmų bendruomenės veiklą, supažindino su pagrindiniais tikslais ir veiklos kryptimis, siekiant atstovauti bendriesiems verslo interesams. „Du medu“ vadovas V. Račickas pasidžiaugė, kad Prienų rajonas – sparčiai augantis ir dinamiškas regionas, turintis didelį potencialą pritraukti naujas investicijas bei kurti palankią verslo aplinką. Vytautas pažymėjo, kad šiuo metu prie KPPAR veiklos jau jungiasi 24 įmonės, ir kvietė kitas verslo struktūras aktyviau prisijungti, nes bendradarbiavimas leidžia efektyviau spręsti problemas, keistis patirtimi be papildomų institucinių priemonių. Jo teigimu, asociacija – tai platus tinklas, kuriame verslininkai gauna ne tik naudingos informacijos, bet ir galimybę dalyvauti įvairiuose klubuose, mokymuose ir net tarptautinėse stažuotėse. „Pastebėjau vieną tendenciją: daug žmonių, gyvenančių kitur ir turinčių verslo patirties bei žinių, norėtų sugrįžti čia gyventi ir vystyti verslą. Tai suteikia puikias galimybes regiono verslo bendruomenei augti, o kartu ir skatinti ekonomikos plėtrą“, – pabrėžė V. Račickas.
Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas išreiškė padėką Kauno PPAR už pastangas vienyti verslo bendruomenę ir teikiamą naudą. Gerai žinodamas, kokia yra KPPAR nauda, meras sakė visada naudojasi pasitaikančiomis progomis paskatinti verslininkus dalyvauti asociacijos veikloje, nes tai suteikia verslui naujų galimybių ir žinių. Taip pat pasidžiaugė, kad atstovas verslo asociacijoje yra vietos žmogus, gerai išmanantis regiono verslo poreikius ir galimybes bei galintis padėti sujungti vietos verslus, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą. Vienas iš didžiausių iššūkių, pasak Savivaldybės vadovo, yra mažesnių įmonių įsitraukimas, kadangi jų vadovai dažnai nedrįsta žengti pirmo žingsnio. Tam būtina gerinti informacijos, kuri suteiktų verslininkams daugiau naudos ir pasitikėjimo, prieinamumą.
Meras svečiams trumpai pristatė svarbiausius Savivaldybės infrastruktūros plėtros projektus, kurie yra būtini norint pritraukti investicijas ir sukurti patrauklią verslo aplinką Prienų rajone (pėsčiųjų bei dviračių takų pratęsimą panemune ir Bagrėno kalno link, planuojamą daugiau nei 50 vietų viešbutį, kuris papildys apgyvendinimo paslaugų pasiūlą ir kt.), taip pat kitus investicinius projektus, tokius, kaip vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra pagrindiniuose seniūnijų centruose ir pan. Jis paminėjo, jog savivaldybė skatina verslo plėtrą, rengdama investicijoms pritaikytus sklypus (kurie greitai bus parduodami aukcione), tad verslūs žmonės bei jaunos šeimos gali pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Taip pat pabrėžė, kad Savivaldybė ir toliau vysto idėją dėl kurortinės teritorijos statuso, kas ateityje dar labiau padidintų rajono patrauklumą.
Meras pasidžiaugė tomis šeimomis, kurios jau pasirinko ir svarsto rinktis Prienus dėl patogios gyvenamosios aplinkos, geros infrastruktūros bei galimybės derinti darbą ir šeimos gyvenimą. Ir šios, ir verslo investicijų į naujos statybos būstus tendencijos didina nekilnojamojo turto vertę ir kuria ilgalaikes perspektyvas rajono vystymui.
Meras užtikrino, kad palaiko visas puikias iniciatyvas ir stengiasi, jog verslui durys Prienų rajone būtų plačiai atvertos.
Susitikimo pabaigoje visi dalyviai išreiškė padėką už konstruktyvų dialogą, pasidalijimą naudingomis įžvalgomis ir sutarė tęsti bendrus darbus stiprinant Prienų rajono verslo bendruomenę.
Prienų rajono savivaldybės informacija
