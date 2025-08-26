Lietuvos aviacijos veteranų sklandymo čempionatas

26 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Tradiciškai rugpjūčio mėnesį į savo čempionatą renkasi aviacijos veteranai. Oficialus pavadinimas – precizinio sklandymo sporto varžybos, mat skraidoma tik sklandytuvais ir pilotai turi kuo tiksliau nusileisti ir sustabdyti sklandytuvą prie vadinamosios finišo juostos.
Rugpjūčio 16 d. į Paluknio aerodromą atvyko 8 komandos iš Alytaus, Kauno, Biržų, Panevėžio, Akmenės, Šiaulių ir Vilniaus. Jau kelerius metus varžytis kviečiama ir dar viena veteranų komanda, – tai buvusios Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos (ESAG) buvę lakūnai-bandytojai. Iš viso skraidyti užsiregistravo 36 pilotai, tarp kurių – 4 moterys (trys Lietuvos sklandytojos ir viena viešnia iš Latvijos). Čempionatą organizavo Vilniaus aeroklubas (direktorė Dalia Vainienė), iš dalies finansavo Lietuvos Olimpinis Komitetas, iš dalies – patys veteranai iš savo nario mokesčio.
Pilotai skraidė dviviečiais sklandytuvais „Bocian“. Kadangi veteranai neturi licencijos skraidyti vieni, antroje sklandytuvo kabinoje sėdėjo vadinamieji saugos pilotai. Deja, tik 24 sklandytojai sugebėjo po nusileidimo sustabdyti sklandytuvą leistinoje 25 m atkarpoje. Geriausią rezultatą parodė prienietė Janina Paplauskaitė-Leonavičienė, sustojusi iki finišo linijos 20 cm tikslumu. II vietą užėmė panevėžietis Petras Povilionis (49 cm), III – ESAG lakūnas-bandytojas Algirdas Šiožinys (65 cm). Komandinėje įskaitoje nugalėjo alytiškiai, antra – Kauno komanda ir treti – vilniečiai.
„Gyvenimo“ informacija

