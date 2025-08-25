Susitikimas „Biblioterapija taikant įvairius metodus“

Rugpjūčio 20 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko jau trečiasis projekto „Socialinis receptas“ susitikimas „Biblioterapija taikant įvairius metodus“. Čia susirinkusieji gali atvirai dalintis mintimis, išgyvenimais ir kartu ieškoti atsakymų į gyvenimiškus klausimus – padedami knygų ir žodžio galios.
Šį kartą dalyviai buvo kviečiami į gilų vidinį pokalbį su savimi ir kitais, o svarbia ašimi tapo filosofo Marko Aurelijaus kūrinys „Sau pačiam“. Ištrauką iš knygos skaitė lektorė Brigita Gelumbauskienė, o ją lydėjo prasminga diskusija apie asmenines patirtis, prisitaikymą visuomenėje bei žmogaus vidinį santykį su savimi.
Susitikimo metu gvildentos temos – jautrios ir aktualios: kiek mes esame atviri sau ir kitiems? Kaip suvokiame savo vietą visuomenėje? Kokia gali būti knygos reikšmė žmogaus gyvenime? Ne vienas dalyvis pritarė minčiai, kad knyga gali tapti tarsi „narkotiku“ – neatsiejama gyvenimo dalimi, be kurios sunku įsivaizduoti kasdienybę. Kilo klausimų: kaip galima nemylėti knygos, nejusti poreikio skaityti ar dalintis mintimis su kitais?
Kalbėta ir apie bendravimo subtilybes – kaip dažnai sakome komplimentus? Ar bijome būti atviri, pagirti, įvertinti? Ir tuo pačiu – kiek dažnai vengdami įžeisti, patys užsidarome?
Susitikimą užbaigėme nuoširdžiais komplimentais – mažais, bet labai reikšmingais žodžiais, kurių, kaip pastebėjome, kasdienybėje pasigendame vis labiau.
Trečiasis susitikimas dar kartą parodė, kad biblioterapija – tai ne tik skaitymas. Tai – bendrystė, atvirumas, žmogiškas ryšys ir vidinis augimas. Dalyviai vis geriau supranta, kas iš tikrųjų slypi po šiuo terminu, ir kaip biblioterapija gali padėti pažinti save, tvarkytis su emocijomis bei jaustis labiau suprastiems.
Projektą „Socialinis receptas“: „Kūrybinių patirčių gidas senjorams Kaune ir Kauno regione“ įgyvendina Ąžuolyno biblioteka. Šio projekto tikslas – mažinti Kauno ir Marijampolės apskrityse gyvenančių senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų (65+ metai) socialinę atskirtį, suteikiant galimybę dalyvauti prasmingose, bendrystę ir saviraišką skatinančiose veiklose.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
